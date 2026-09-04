Analisi Auditel in Sicilia: tutti i dati delle emittenti televisive rilevate

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I dati disponibili si riferiscono a febbraio 2026 e al giorno medio mensile. Per agosto 2026 occorre attendere la pubblicazione ufficiale della tavola Auditel.

Il quadro dei dati disponibili

I dati Auditel disponibili per le emittenti televisive rilevate in Sicilia si riferiscono a febbraio 2026 e descrivono il giorno medio mensile. La rilevazione consente di leggere separatamente la dimensione media dell’audience e l’ampiezza del pubblico raggiunto, senza confondere i due indicatori.

La tavola regionale Auditel di febbraio 2026 riporta i valori numerici disponibili per le emittenti indicate nella tabella seguente. Non sono disponibili dati ufficiali giorno per giorno nella tavola regionale pubblica: i valori pubblicati sono riferiti al giorno medio mensile e non ai risultati delle singole giornate.

I dati Auditel di febbraio 2026

La tabella riporta integralmente i dati Auditel disponibili per febbraio 2026, senza arrotondamenti o integrazioni non presenti nella rilevazione consultata.

Emittente Ascolto medio Contatti netti Antenna Sicilia 7.292 286.584 Telecolor Sicilia 3.711 213.995 Tele One 3.516 138.115 Telerent 7 Gold 1.477 105.573 REI TV 222 55.473 RTP 817 39.368 Canale Italia 235 18.866 6 Sestarete TV 76 7.189 Calabria TV 29 3.406 LaC TV 20 3.341 Esperia TV 8 1.635 Tele A1 11 1.127 TCP Telecupole 2 456 Radionorba Television 49 387 Teleradiopace 1 0 237 Rete7 0 155 Telesardegna 0 60

Ascolto medio e contatti netti

L’ascolto medio è il numero medio di telespettatori sintonizzati sull’emittente nel periodo osservato. È quindi un indicatore della dimensione media dell’audience e deve essere letto come valore riferito al giorno medio mensile.

I contatti netti sono gli spettatori diversi raggiunti per almeno un minuto nel giorno medio mensile. Misurano l’ampiezza del pubblico raggiunto e, proprio perché considerano persone diverse, non coincidono con l’ascolto medio.

Le due metriche vanno pertanto esaminate separatamente. La tavola regionale pubblica non mette a disposizione dati ufficiali giorno per giorno: i valori riportati rappresentano medie riferite al mese e non possono essere interpretati come risultati di singole giornate.

La rilevazione considera la popolazione dai 4 anni in su e include la fruizione Live, VOSDAL e VOD su tutti gli schermi, secondo la tavola regionale Auditel citata.

Emittenti presenti nella rilevazione regionale

La tavola regionale consultata comprende 18 emittenti rilevate in Sicilia. L’elenco seguente è descrittivo e non costituisce una classifica né un ordinamento basato sugli ascolti.

6 Sestarete TV

Antenna Sicilia

Calabria TV

Canale Italia

Esperia TV

LaC TV

Radionorba Television

REI TV

Rete7

RTP

TCP Telecupole

Tele A1

Tele One

Telecolor Sicilia

Teleradiopace 1

Telerent 7 Gold

Telesardegna

Telespazio TV

L’elenco delle emittenti rilevate è più ampio dei dati numerici disponibili nella tabella di febbraio 2026. Telespazio TV è presente nell’elenco regionale consultato, ma non ha un valore numerico incluso nei dati forniti qui: non le viene quindi attribuito alcun ascolto medio o contatto netto.

La tavola può includere emittenti extraregionali ricevibili in Sicilia. La presenza nell’elenco indica che l’emittente è stata rilevata nella tavola regionale, ma non implica necessariamente che abbia sede nell’Isola.

Agosto 2026: dati ancora da pubblicare

Non è possibile costruire una classifica ufficiale delle emittenti televisive siciliane relativa ad agosto 2026 finché Auditel non pubblica la tavola regionale riferita a quel mese. I dati disponibili nella documentazione consultata si fermano a febbraio 2026 per i valori numerici riportati e alla tavola regionale di marzo 2026 per l’elenco consultato.

Sarà la pubblicazione ufficiale della relativa tavola a consentire di verificare le emittenti rilevate, i valori disponibili e il corretto confronto tra ascolto medio e contatti netti. Fino ad allora, non è corretto attribuire ad agosto risultati, posizioni o dati giornalieri non ancora pubblicati.

Conclusioni

I dati di febbraio 2026 offrono una fotografia del giorno medio mensile delle emittenti rilevate in Sicilia. La lettura corretta richiede di distinguere l’ascolto medio dai contatti netti, considerare il perimetro della rilevazione e non confondere l’elenco delle emittenti con una graduatoria completa.

Nota metodologicaI valori numerici riportati sono esclusivamente quelli disponibili per febbraio 2026 nella tavola regionale citata. La rilevazione riguarda il giorno medio mensile, considera la popolazione dai 4 anni in su e include Live, VOSDAL e VOD su tutti gli schermi. L’assenza di dati ufficiali giorno per giorno impedisce di ricostruire risultati riferiti a singole giornate.

TAG

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