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Italia, Scuola, Sicilia

Caldo a scuola, il no della Regione al rinvio: decide ogni istituto

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Il caldo non arretra e neanche la decisione di Palazzo d’Orléans che, nonostante le sollecitazioni per un rinvio delle lezioni a causa del caldo dice no a un rinvio generalizzato.

Una decisione che non impedisce alle scuole, ai Consigli di circolo e d’istituto di modulare l’avvio delle attività didattiche in base alle specifiche esigenze locali. Considerando il rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsto dal calendario scolastico e dalle disposizioni vigenti, con il recupero delle giornate differite.

Dunque, saranno le scuole a valutare le diverse situazioni, impedendo così una soluzione uniforme che rischierebbe di non tenere conto delle peculiarità dei territori.

Sicilia: 19 classi su 20 senza climatizzazione

La situazione in Sicilia per gli impianti di climatizzazione non è delle migliori: il 95% delle aule scolastiche, infatti, è privo di impianti di climatizzazione e sistemi di ventilazione meccanica controllata.

In pratica, 19 scuole su 20 secondo i dati aggiornati a settembre 2026, rielaborati dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica che mostrano una panoramica critica.

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