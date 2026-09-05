Di Battista, rinviato il rientro da Cuba: «Massima prudenza»

Nuovo rinvio per il rientro da Cuba in Italia di Alessandro Di Battista, previsto per il pomeriggio di oggi. La comunicazione è avvenuta in un post dell’Associazione Schierarsi, di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente, sui profili social dell’ex deputato M5S.

“Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti” riporta il post.

Una vicenda che ha scosso il mondo politico e non, avvenuta sette giorni fa a Cuba, dove si trovava per dei reportage.

Il ricovero, a causa di un fortissimo mal di testa, è avvenuto prima a Santa Clara e a L’Avana, con accertamenti anche alla presenza di due medici del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, inviati dal leader del M5s Giuseppe Conte.