Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Attualità, Italia

Di Battista, rinviato il rientro da Cuba: «Massima prudenza»

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Nuovo rinvio per il rientro da Cuba in Italia di Alessandro Di Battista, previsto per il pomeriggio di oggi. La comunicazione è avvenuta in un post dell’Associazione Schierarsi, di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente, sui profili social dell’ex deputato M5S.

Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti” riporta il post.

Una vicenda che ha scosso il mondo politico e non, avvenuta sette giorni fa a Cuba, dove si trovava per dei reportage.

Il ricovero, a causa di un fortissimo mal di testa, è avvenuto prima a Santa Clara e a L’Avana, con accertamenti anche alla presenza di due medici del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, inviati dal leader del M5s Giuseppe Conte.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts