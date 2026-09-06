Bebe Cotimanis, la grandezza di un artista che sa donare

Nella vita capita di incontrare persone che lasciano un segno. Alcune lo fanno attraverso il proprio lavoro, altre attraverso le parole, altre ancora attraverso la sensibilità con cui sanno stare accanto agli altri. Bebe Cotimanis appartiene, a mio avviso, a quest’ultima categoria.

Quando penso a lui, penso naturalmente al grande artista, all’attore dalla presenza scenica inconfondibile, alla voce che riesce a catturare immediatamente l’attenzione e a una carriera costruita con passione, talento e sacrificio. Ma fermarsi alla sua dimensione artistica sarebbe, secondo me, riduttivo.

Ciò che più mi colpisce di Bebe Cotimanis è infatti il modo in cui mette la propria esperienza a disposizione degli altri, soprattutto dei giovani che si affacciano per la prima volta al mondo dell’arte.

In un ambiente spesso caratterizzato dalla competizione e dalla ricerca del successo personale, lui ha scelto di percorrere una strada diversa: condividere, insegnare, incoraggiare e aiutare.

È una qualità che considero rara e preziosa.

Un artista veramente grande, del resto, non ha bisogno di sentirsi minacciato dal talento degli altri. Sa che la propria esperienza acquista ancora più valore quando può essere trasmessa a chi viene dopo. E Bebe sembra aver fatto proprio di questa convinzione una parte importante del suo percorso.

Nel rapporto con i giovani artisti non mette soltanto a disposizione le proprie competenze professionali. Offre qualcosa di più: esperienza, ascolto, consigli e, soprattutto, fiducia.

Per chi sta iniziando, questo può fare una differenza enorme.

Chi sogna un futuro nel teatro, nel cinema o nella televisione spesso porta con sé entusiasmo, ma anche insicurezze e paure. Non sempre è facile credere nelle proprie capacità, soprattutto quando ancora non si è trovato il proprio posto nel mondo. Avere accanto una persona capace di riconoscere un talento e di incoraggiarlo può diventare determinante.

È proprio questo aspetto della personalità di Bebe Cotimanis che mi emoziona maggiormente.

La sua attività con i giovani dimostra una concezione dell’arte che condivido profondamente: l’arte non è soltanto esibizione, ma anche trasmissione. È un patrimonio fatto di esperienze, errori, successi e insegnamenti che può e deve passare da una generazione all’altra.

E quando questo avviene con generosità, l’insegnamento diventa qualcosa di ancora più bello.

Penso a un giovane che si avvicina per la prima volta a un palcoscenico, magari pieno di timori. Penso a quanto possa significare ricevere una parola di incoraggiamento da un professionista affermato. Forse quel ragazzo non dimenticherà mai quel momento. E magari, molti anni dopo, quando sarà lui stesso a insegnare a qualcun altro, porterà con sé una parte di ciò che ha ricevuto.

È così che nasce una vera eredità artistica.

Non soltanto attraverso i ruoli interpretati, gli spettacoli, i film o gli applausi, ma attraverso le persone che abbiamo aiutato a crescere.

Per questo considero Bebe Cotimanis non soltanto un grande attore, ma anche una figura capace di svolgere un ruolo prezioso per le nuove generazioni. La sua esperienza diventa uno strumento per accompagnare giovani talenti, aiutarli a conoscersi, a migliorarsi e, soprattutto, a non smettere di credere nei propri sogni.

In fondo, credo che la vera grandezza di una persona si misuri anche da ciò che riesce a lasciare negli altri.

Il successo personale può essere celebrato, ricordato e applaudito. Ma aiutare qualcuno a trovare la propria strada è un dono che continua nel tempo.

Ed è questo che vorrei sottolineare parlando di Bebe Cotimanis: la sua capacità di dare senza paura di perdere, di insegnare senza sentirsi impoverito e di valorizzare gli altri senza togliere nulla a sé stesso.

In un mondo nel quale spesso tutti cercano di conquistare la luce dei riflettori, lui ha scelto anche di puntare quella luce verso chi è ancora ai margini del palcoscenico.

E forse è proprio questa una delle forme più autentiche della grandezza.

Perché un grande artista può lasciare il segno con ciò che fa.

Un grande uomo lascia il segno anche attraverso le persone che aiuta a diventare grandi.

Ed è per questo che, oltre ad ammirare l’artista, sento di dover riconoscere e ringraziare l’uomo.

Don Corrado Puliatti