Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Terra&Gusto

Campagna cerealicola 2026: grano tenero in crescita, conti ancora in rosso

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

La campagna cerealicola 2026 presenta un quadro positivo sul piano delle rese e della produzione del grano tenero, ma ancora critico per la redditività delle imprese. È quanto emerge dall’analisi del Coordinamento cerealicolo di Legacoop Agroalimentare, in attesa delle misure per il settore contenute nel collegato agricolo “Coltiva Italia”, in approvazione a ottobre.

Grano duro e grano tenero

Le superfici coltivate a grano duro calano del 15%. La contrazione è dovuta al maltempo, che ha ostacolato le semine, e agli orientamenti degli agricoltori verso altre colture.

Il grano tenero cresce del 12,5% e, grazie alle maggiori rese per ettaro, registra una produzione complessiva in aumento del 27,29%.

ColturaAndamento della campagna 2026
Grano duroSuperfici in calo del 15%
Grano teneroSuperfici in crescita del 12,5% e produzione in aumento del 27,29%

Si tratta di una delle migliori annate degli ultimi 15 anni, anche se i risultati produttivi non bastano a riportare i conti delle imprese in equilibrio.

Le altre colture

Tra le altre colture aumentano le superfici a orzo, che crescono dell’1,46% in ettari e del 16,62% in quantità, a farro (+49,84%), a colza (+99,71%) e a favino e pisello proteico (+12,67%). L’avena è invece in netta flessione, con un calo del 27,21%.

ColturaVariazione
Orzo+1,46% in ettari e +16,62% in quantità
Farro+49,84%
Colza+99,71%
Favino e pisello proteico+12,67%
Avena-27,21%

Differenze regionali e tecniche di coltivazione

La raccolta cerealicola è stata rapida e asciutta, ma caratterizzata da forti squilibri regionali.

In Emilia-Romagna si registrano rese record: 80-85 quintali per ettaro per il grano tenero e 65-70 quintali per ettaro per il grano duro.

La Toscana perde fino al 35-40% del grano duro a causa del maltempo di inizio anno.

Le tecniche a bassa intensità si avvicinano ai risultati della lavorazione convenzionale.

Costi e redditività

I risultati agronomici e qualitativi si scontrano con una pesante realtà di mercato: i costi di produzione sono aumentati di 150-200 euro per ettaro, nell’ordine di diverse centinaia di euro per ettaro.

Sul fronte commerciale, dopo una fase di forte debolezza, i prezzi di alcuni cereali mostrano segnali di recupero, ancora insufficienti però a ristabilire una redditività adeguata per le imprese.

Il peso dei costi sul grano duroPer il grano duro i costi oscillano tra 2.200 e 2.700 euro per ettaro. Agli attuali prezzi sarebbe necessaria una resa aggiuntiva di circa 25 quintali per ettaro, quasi il 40%, per coprire le spese.

Proposte per il settore

Secondo il Coordinamento cerealicolo di Legacoop Agroalimentare, per tutelare i produttori occorre puntare sui contratti di filiera di lungo periodo e sulle misure del collegato agricolo “Coltiva Italia”.

  • Credito d’imposta per la trasformazione che acquista grano italiano.
  • Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare.
  • Moratoria sui crediti.
  • Via libera all’irrorazione con droni.
Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts