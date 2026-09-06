Gp di Monza, Leclerc: ‘Sto bene. L’incidente? Devo rivedere le immagini’

Charles Leclerc è stato visitato al centro medico dopo l’incidente avvenuto nei primi giri del Gran Premio di Monza ed è stato dichiarato in buone condizioni.

Il pilota della Ferrari ha raccontato di aver premuto l’acceleratore, di aver avvertito uno snap, cioè una perdita di aderenza al posteriore, e di aver perso la vettura. «Devo rivedere le immagini», ha detto Leclerc.

La Ferrari è andata dritta in curva e ha urtato le barriere protettive. Leclerc è uscito dall’abitacolo sulle proprie gambe e senza ferite gravi, anche se appariva scosso.

L’incidente ha avuto conseguenze immediate sulla gara: è stata esposta la bandiera rossa e la competizione è stata sospesa per 30 minuti.

Leclerc, terzo in griglia, aveva toccato l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che aveva perso posizioni e si era lamentato via radio.

La Ferrari ha confermato le buone condizioni del pilota.