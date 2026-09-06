Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Sport

Gp di Monza, Leclerc: ‘Sto bene. L’incidente? Devo rivedere le immagini’

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Charles Leclerc è stato visitato al centro medico dopo l’incidente avvenuto nei primi giri del Gran Premio di Monza ed è stato dichiarato in buone condizioni.

Il pilota della Ferrari ha raccontato di aver premuto l’acceleratore, di aver avvertito uno snap, cioè una perdita di aderenza al posteriore, e di aver perso la vettura. «Devo rivedere le immagini», ha detto Leclerc.

La Ferrari è andata dritta in curva e ha urtato le barriere protettive. Leclerc è uscito dall’abitacolo sulle proprie gambe e senza ferite gravi, anche se appariva scosso.

L’incidente ha avuto conseguenze immediate sulla gara: è stata esposta la bandiera rossa e la competizione è stata sospesa per 30 minuti.

Leclerc, terzo in griglia, aveva toccato l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che aveva perso posizioni e si era lamentato via radio.

La Ferrari ha confermato le buone condizioni del pilota.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts