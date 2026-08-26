Convegno dell’UNVS dedicato al basket. Premiati i fratelli Attard, arbitri priolesi della Serie A

Siracusa – Sport come crescita, passione e visione per il futuro. È stato questo il filo conduttore del convegno promosso dall’UNVS e ospitato ieri al Teatro Greco Café di Siracusa, dove arbitri, giocatori e allenatori si sono confrontati sui valori dello sport, sulle sfide del basket e sull’importanza del rispetto dentro e fuori dal campo.

L’incontro ha riunito diverse figure del mondo della pallacanestro, protagoniste di un confronto aperto dedicato non soltanto agli aspetti tecnici della disciplina, ma anche al valore educativo e sociale dello sport.

Tra gli interventi, quello del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha ripercorso la straordinaria storia della squadra di basket femminile Trogylos Priolo, protagonista di una memorabile ascesa fino alla Serie A.

Un percorso costruito nel tempo attraverso sacrifici, passione e determinazione: dai primi tiri lanciati per strada alle grandi sfide disputate sul parquet del PalaEnichem, il palazzetto di Priolo che ha ospitato alcune delle pagine più significative della pallacanestro siciliana.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche i fratelli Manuel, Marco e Luca Attard, arbitri priolesi impegnati nella massima serie della Lega Basket Serie A. Un riconoscimento che ha voluto celebrare il talento, la professionalità e la dedizione dei tre fratelli, capaci di raggiungere i massimi livelli del panorama cestistico nazionale.

«Lo sport non vive solo di ricordi – ha dichiarato il sindaco Pippo Gianni –. Lo sguardo è già rivolto alle prospettive future: continuare a investire nelle strutture, sostenere i nostri atleti e rendere la nostra città un punto di riferimento per lo sport ad alti livelli».

Il sindaco ha quindi ringraziato i partecipanti, i relatori e tutte le persone che lavorano quotidianamente dietro le quinte per sostenere la crescita del movimento sportivo.

Il convegno ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo dello sport come strumento di formazione, aggregazione e valorizzazione del territorio. Un’occasione per ricordare i successi del passato, ma anche per guardare alle nuove generazioni e alle opportunità che possono nascere da una politica di investimenti nelle strutture, nelle società e nei giovani talenti.