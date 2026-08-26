Scontri al carcere di Siracusa provocano una decina di feriti

Una mattinata di forte tensione si è registrata nella casa circondariale di contrada Cavadonna, a Siracusa, dove uno scontro tra detenuti ha provocato una decina di feriti. Uno di loro, un cittadino straniero, ha riportato una ferita da arma da taglio ed è stato trasferito in ospedale.

La colluttazione è scoppiata al blocco 20, dove da venerdì alcuni detenuti italiani stanno portando avanti uno sciopero della fame. Secondo le prime informazioni, a fronteggiarsi sarebbero stati alcuni reclusi locali e detenuti stranieri. Un episodio che si inserisce in un quadro già caratterizzato da tensioni e dalle richieste di maggiore assistenza sanitaria avanzate da alcuni detenuti.

Oltre al ferito trasferito in ospedale, diversi reclusi hanno riportato lesioni lievi e sono stati medicati dal personale sanitario all’interno dell’istituto.

Durante i momenti più concitati, due assistenti della polizia penitenziaria hanno accusato un malore. La situazione è stata riportata sotto controllo, mentre alcune celle del blocco sarebbero state danneggiate.