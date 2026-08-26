Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Notizie, Sicilia, Siracusa

CNA Pensionati, scuole artigianali in Africa

In Guinea Bissau e Camerun nuovi progetti di formazione. Il sacerdote formato a Siracusa sarà il primo docente
0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Siracusa – Solidarietà, formazione e cooperazione internazionale. Sono questi i pilastri del nuovo progetto promosso da CNA Pensionati Siracusa, insieme a un gruppo di parrocchie e associazioni del territorio, per sostenere la nascita di due scuole di formazione artigianale in Guinea Bissau e Camerun.

La nuova iniziativa nasce dall’esperienza maturata negli ultimi anni con la Diocesi di Bafatá, in Guinea Bissau, dove sono stati già realizzati diversi interventi a favore delle comunità locali. Tra questi figurano la costruzione di un pozzo d’acqua, la realizzazione di una casa di accoglienza per donne in gravidanza e un percorso di formazione professionale rivolto a un giovane sacerdote guineano.

Il religioso ha concluso lo scorso anno, dopo otto mesi di corso, la formazione come saldatore e tecnico impiantista. Oggi opera nel proprio territorio come formatore e sarà la figura centrale del nuovo progetto, destinato a trasformare un’esperienza individuale in una struttura stabile e autonoma.

«Con questo nuovo progetto vogliamo costruire in Guinea Bissau una scuola di formazione artigianale dove il prete-saldatore che abbiamo formato farà da docente. Un’altra scuola nascerà in Camerun», dichiarano Antonino Finocchiaro, presidente di CNA Pensionati, e Pippo Gianino, coordinatore del progetto.

L’obiettivo è replicare il modello già sperimentato, offrendo a giovani e adulti la possibilità di acquisire competenze tecniche e professionali utili per il loro futuro. Le scuole saranno orientate alla formazione artigianale e dovranno diventare, nel tempo, punti di riferimento per la crescita delle comunità locali.

Il progetto punta infatti a superare la logica dell’intervento occasionale, creando un’infrastruttura formativa capace di operare nel tempo e di preparare nuove generazioni di artigiani nei due Paesi africani.

Al via la raccolta fondi

Per sostenere la realizzazione delle due scuole è stata avviata una raccolta fondi che si svilupperà attraverso una serie di iniziative in programma da agosto 2026 a marzo 2027.

Il calendario prevede cene solidali, spettacoli teatrali e musicali e una Lotteria di Solidarietà, con venti premi in palio. Le attività coinvolgeranno diverse realtà del territorio e saranno finalizzate a raccogliere le risorse necessarie per avviare i nuovi percorsi formativi.

L’appuntamento inaugurale si terrà venerdì 28 agosto al Centro Utopia, tra Augusta e Villasmundo. Nel corso della serata saranno presentati il progetto e il calendario delle iniziative di raccolta fondi. L’evento unirà momenti di informazione e testimonianza alla musica dal vivo.

Seguiranno, fino a marzo 2027, ulteriori cene solidali e spettacoli in diverse località della provincia. Le date e le sedi degli appuntamenti saranno comunicate successivamente da CNA Pensionati.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione di un percorso di collaborazione e solidarietà che, partendo dal territorio siracusano, mira a promuovere autonomia, competenze e opportunità concrete in Guinea Bissau e Camerun.

Il progetto affidato al sacerdote formato come saldatore assume così un valore particolarmente significativo: la conoscenza acquisita diventa uno strumento da trasmettere ad altri, dando vita a un percorso virtuoso basato sulla formazione professionale e sulla partecipazione delle comunità locali.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts