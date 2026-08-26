CNA Pensionati, scuole artigianali in Africa

Siracusa – Solidarietà, formazione e cooperazione internazionale. Sono questi i pilastri del nuovo progetto promosso da CNA Pensionati Siracusa, insieme a un gruppo di parrocchie e associazioni del territorio, per sostenere la nascita di due scuole di formazione artigianale in Guinea Bissau e Camerun.

La nuova iniziativa nasce dall’esperienza maturata negli ultimi anni con la Diocesi di Bafatá, in Guinea Bissau, dove sono stati già realizzati diversi interventi a favore delle comunità locali. Tra questi figurano la costruzione di un pozzo d’acqua, la realizzazione di una casa di accoglienza per donne in gravidanza e un percorso di formazione professionale rivolto a un giovane sacerdote guineano.

Il religioso ha concluso lo scorso anno, dopo otto mesi di corso, la formazione come saldatore e tecnico impiantista. Oggi opera nel proprio territorio come formatore e sarà la figura centrale del nuovo progetto, destinato a trasformare un’esperienza individuale in una struttura stabile e autonoma.

«Con questo nuovo progetto vogliamo costruire in Guinea Bissau una scuola di formazione artigianale dove il prete-saldatore che abbiamo formato farà da docente. Un’altra scuola nascerà in Camerun», dichiarano Antonino Finocchiaro, presidente di CNA Pensionati, e Pippo Gianino, coordinatore del progetto.

L’obiettivo è replicare il modello già sperimentato, offrendo a giovani e adulti la possibilità di acquisire competenze tecniche e professionali utili per il loro futuro. Le scuole saranno orientate alla formazione artigianale e dovranno diventare, nel tempo, punti di riferimento per la crescita delle comunità locali.

Il progetto punta infatti a superare la logica dell’intervento occasionale, creando un’infrastruttura formativa capace di operare nel tempo e di preparare nuove generazioni di artigiani nei due Paesi africani.

Al via la raccolta fondi

Per sostenere la realizzazione delle due scuole è stata avviata una raccolta fondi che si svilupperà attraverso una serie di iniziative in programma da agosto 2026 a marzo 2027.

Il calendario prevede cene solidali, spettacoli teatrali e musicali e una Lotteria di Solidarietà, con venti premi in palio. Le attività coinvolgeranno diverse realtà del territorio e saranno finalizzate a raccogliere le risorse necessarie per avviare i nuovi percorsi formativi.

L’appuntamento inaugurale si terrà venerdì 28 agosto al Centro Utopia, tra Augusta e Villasmundo. Nel corso della serata saranno presentati il progetto e il calendario delle iniziative di raccolta fondi. L’evento unirà momenti di informazione e testimonianza alla musica dal vivo.

Seguiranno, fino a marzo 2027, ulteriori cene solidali e spettacoli in diverse località della provincia. Le date e le sedi degli appuntamenti saranno comunicate successivamente da CNA Pensionati.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione di un percorso di collaborazione e solidarietà che, partendo dal territorio siracusano, mira a promuovere autonomia, competenze e opportunità concrete in Guinea Bissau e Camerun.

Il progetto affidato al sacerdote formato come saldatore assume così un valore particolarmente significativo: la conoscenza acquisita diventa uno strumento da trasmettere ad altri, dando vita a un percorso virtuoso basato sulla formazione professionale e sulla partecipazione delle comunità locali.