Sortino attende “A sciuta di Santa Sofia”: appuntamento il 10 settembre

SORTINO – È attesa per giovedì 10 settembre 2026, alle ore 11:30, nella Chiesa di Santa Sofia a Sortino, “A sciuta di Santa Sofia”, appuntamento religioso particolarmente significativo per la comunità sortinese.

La celebrazione rappresenterà un momento di raccoglimento e partecipazione, nel solco di una tradizione che continua a mantenere un forte valore per i cittadini. L’avvicinarsi della ricorrenza alimenta l’attesa della comunità, che guarda all’appuntamento come a un’occasione per ritrovarsi nel segno della fede e della memoria condivisa.

La festa religiosa si inserisce nel patrimonio delle tradizioni locali e richiama l’importanza dei riti che contribuiscono a custodire il legame tra la comunità e il territorio.

Per i sortinesi, Santa Sofia non è soltanto il luogo della celebrazione, ma anche un simbolo della storia, della fede e dell’identità locale. Un riferimento che, nel tempo, ha conservato un significato profondo e continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre, alle 11:30, nella Chiesa di Santa Sofia.