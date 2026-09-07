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Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Siracusa, ruba al supermercato e fugge: 28enne bloccato con un tirapugni d’acciaio

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Seguici e aiutaci a crescereSiracusa ruba supermercato

Un ispettore della Polizia in libero servizio ha notato un uomo in zona Pizzuta a Siracusa dopo un furto in un supermercato e lo ha fermato dopo la fuga.

L’uomo di 28 anni è stato segnalato alle forze dell’Ordine dal personale. Fuggito con una pesante borsa di derrate alimentari, è stato notato dall’ispettore nei pressi di Via Piazza Armerina che lo ha fermato per poi essere raggiunti dalle Volanti che hanno preso in consegna l’uomo e lo ha accompagnato in Questura.

Addosso al ladro è stato rinvenuto anche un tirapugni in acciaio con punte acuminate. Al termine delle incombenze di legge, il ventottenne è stato denunciato per i reati di furto aggravato e porto illegale di oggetti atti ad offendere.

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