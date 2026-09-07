I carabinieri Siracusa davanti a un cambio di vertici: ci si prepara a dare il benvenuto al nuovo comandante del Norm Cinzia Rifici.



Nei primi giorni del mese di settembre due Ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa hanno lasciato l’Arma aretusea per assumere nuovi e prestigiosi incarichi professionali, allo stesso tempo è arrivato un nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Gli incarichi trasferiti riguardano:

il Cap. Pasquale Riccardo, alla guida del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa, che andrà a ricoprire il ruolo di Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricarico (MT).

il Capitano Salvatore Cortese, al comando del Nucleo Investigativo di Siracusa sarà il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Casarano (LE).

il S. Ten. Cinzia Rifici, proveniente dalla Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma, che assumerà l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa.

“Gli Ufficiali – secondo il comando provinciale – si sono distinti per l’impegno al servizio della comunità. Il Capitano Riccardo, per la spiccata capacità di ascolto e coordinamento dei servizi in prossimità al cittadino, garantendo sicurezza su tutto il territorio di competenza.

Il Capitano Cortese ha invece ricoperto il delicato incarico di responsabile del settore di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale. Sotto il suo comando, il Nucleo Investigativo si è fatto particolarmente apprezzare per le complesse attività d’indagine condotte“.



Nel corso di un incontro con gli Ufficiali del Comando Provinciale e con i diretti collaboratori, è stato rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto agli Ufficiali uscenti e il benvenuto al nuovo comandante del nucleo Operativo e Radiomobile sottolineando l’importanza del nuovo innesto che garantisce la continuità dell’azione Istituzionale dell’Arma sul territorio, orientata sia alla prevenzione che al contrasto della criminalità sia alla vicinanza ai cittadini e alle comunità locali.