Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Sicilia, Sicurezza, Siracusa

Siracusa, più telecamere e controlli: potenziata la videosorveglianza

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

La sicurezza a Siracusa diventa più salda con il sistema di sorveglianza tecnologica del territorio del capoluogo, favorito da più telecamere e controlli. Il progetto si inserisce nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 del Ministero dell’Interno per rafforzare il controllo delle aree strategiche della città aretusea attraverso sistemi tecnologici integrati e sarà oggetto di una variante destinata ad aumentare la copertura del sistema di videosorveglianza.

L’appalto è affidato alla società Techlab Works di Mascalucia, che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 31,23%, per un importo contrattuale di circa 170 mila euro. Successivamente i lavori sono stati consegnati il 24 febbraio scorso e il termine contrattuale era stato fissato al 23 agosto. Nel frattempo, con il primo Stato di avanzamento, approvato a giugno, sono stati certificati lavori per 123 mila euro.

Il progetto: di cosa si tratta

Il progetto originario, presentato dal Comune il 20 ottobre 2022, prevedeva un investimento complessivo di 339 mila euro per:

  • l’acquisto e l’installazione di telecamere,
  • la realizzazione della rete di collegamento
  • l’implementazione delle infrastrutture necessarie al monitoraggio del territorio.

Il potenziamento è arrivato dopo un sopralluogo del 20 luglio svolto dal direttore dei lavori, ingegnere Santi Moschetti, insieme con i rappresentanti dell’impresa. Così le nuove esigenze logistiche e di sicurezza hanno portato l’Amministrazione a chiedere un ampliamento delle postazioni di monitoraggio, mantenendo l’impianto generale del progetto e senza superare le risorse disponibili.

La variante, quindi, prevede l’incremento dei varchi per la lettura automatica delle targhe da 14 a 16, la realizzazione di nove nuove postazioni di ripresa e l’istituzione di una Control Room dotata di otto monitor e decoder video. E il potenziamento della rete radio attraverso nuovi siti di rilancio e raccolta intermedi.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts