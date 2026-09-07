Premio Vittorini al via la Settimana Vittoriniana a Siracusa

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Sessantotto, questi gli anni che ci separano dallo scrittore Elio Vittorini e Siracusa celebra con l’inizio della venticinquesima edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e del VII Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

Due manifestazione promosse dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo con l’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa, in collaborazione con la Fondazione INDA, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e in partenariato con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, l’associazione Amici dell’INDA, la Società Dante Alighieri, Liber- Salotto letterario in Ortigia, l’Urban Center e l’Unione Siciliana Collezionisti.

La novità di questa edizione sarà una mostra filatelica dedicata agli autori siciliani del Novecento con anche l’emissione, venerdì 11 settembre, dello speciale annullo filatelico (il timbro postale commemorativo creato appositamente da Poste Italiane per celebrare il 60° anniversario della scomparsa dello scrittore siracusano) “Omaggio a Elio Vittorini”.

Una settimana Vittoriniana ricca di eventi e presentazioni che parte da lunedì 7 settembre, alle ore 18:30, nel Salotto Letterario di LiBer, in via Amalfitania, 44, nel cuore Di Ortigia, con la presentazione in anteprima del saggio di Enzo Papa Vittorini, Guttuso e “Conversazione Illustrata”.

E che terminerà sabato 12 settembre, alle ore 20:00, con una cerimonia di consegna dei premi nello scenario dell’Antico Mercato di Ortigia.

I candidati per il Premio Vittorini 2026

A contendersi la vittoria letteraria:

Erica Donzella con “Non offendere” (Kalòs),

Rosa Matteucci con “Cartagloria” (Adelphi)

Nadeesha Uyangoda con “Acqua sporca” (Einaudi).

Vincitrice per la sezione Opera Prima Anna Mallamo, autrice del libro “Col buio me la vedo io” (Einaudi). Il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, dedicato alla memoria di uno dei “padri” del Premio Vittorini, è andato invece alla casa editrice Rubbettino.