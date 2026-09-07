Siracusa, controlli ad alto impatto a Ortigia: 20 sanzioni e 87 persone identificate

L’isola di Ortigia protetta dall’illegalità diffusa grazie ai controlli disposti dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli coadiuvati dal Questore Aldo Fusco con un servizio straordinario interforze di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti improntati all’illegalità diffusa, al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, al rispetto delle norme del Codice della Navigazione di imbarcazioni turistiche e al mantenimento dell’ordine e del decoro in tutta l’isola di Ortigia.



Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto, coordinati dal Dirigente delle Volanti, hanno svolto nel fine settimana scorso un articolato e capillare servizio di controllo del territorio con particolare attenzione a vivibilità, decoro urbano e sicurezza.

Obiettivo dei controlli e sanzioni



Lo scopo dei controlli è rendere la città più vivibile e sicura, specie per il periodo caratterizzato da un ingente afflusso turistico. Nel corso del servizio sono state eseguite delle verifiche per accertare il rispetto delle norme del Codice della Navigazione di imbarcazioni turistiche in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio ed al rispetto delle norme di sicurezza.

Verifiche anche per accertare che l’attività di trasporto di tipo turistico ricreativo svolto da “ape calessini, motocarrozzette e velocipedi” venga svolta da soggetti autorizzati, nel rispetto delle regole della leale concorrenza, delle norme del Codice della strada e di quanto previsto nell’apposito Regolamento Comunale.

Attenzione anche alle violazioni di tipo amministrativo, fiscale e tributarie per le attività di trasporto e di noleggio a turisti di mezzi e imbarcazioni. In totale sono state identificate 87 persone e controllati 36 mezzi con 20 sanzioni nei confronti di esercenti che hanno commesso irregolarità amministrative come l’occupazione abusiva del suolo pubblico, violazioni del regolamento dei servizi di ape calessino, guida di natanti senza patente e copertura assicurativa.