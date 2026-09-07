Esperto territoriale: il Libero consorzio pubblica il bando

È stato pubblicato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa l’avviso per la riapertura dei termini della manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di una lista aperta di esperti per il conferimento dell’incarico di “Esperto territoriale”, a titolo gratuito, da inserire nei gruppi istruttori per i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale.
La riapertura dei termini è stata disposta con l’obiettivo di ampliare la platea dei potenziali partecipanti e garantire una valutazione più ampia delle professionalità disponibili, dando così la possibilità a un maggior numero di figure qualificate di presentare la propria candidatura.
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti in possesso di laurea in discipline tecnico-scientifiche o giuridiche e con comprovata esperienza pluriennale nel settore.
Le candidature dovranno essere trasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio online, secondo le modalità indicate nell’avviso.
“Abbiamo scelto di riaprire i termini – dichiara il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – per favorire la più ampia partecipazione possibile e poter disporre di un elenco di professionalità qualificate al quale attingere per un ruolo particolarmente delicato nell’ambito dei procedimenti ambientali di competenza statale. Invitiamo pertanto i professionisti in possesso dei requisiti a prendere visione dell’avviso e a presentare la propria manifestazione di interesse”.