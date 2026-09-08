Pensione a 64 anni, cambia tutto: requisiti e calcolo

La proposta del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon della Lega si concentra adesso sulla pensione. Il focus è la pensione anticipata e l’agevolazione dell’uscita dal lavoro a 64 anni anche per i lavoratori del sistema misto, cioè a chi ha versamenti precedenti al 1 gennaio 1996.

L’ipotesi allo studio del governo fissa l’età a 64 anni e 25 anni di contributi e per beneficiarne bisogna passare per il ricalcolo dell’intera carriera con il metodo contributivo, che nel sistema misto oggi non si applica per intero.

Per lenire il colpo sull’assegno minimo previsto dalla legge, l’esecutivo sta valutando di far confluire una quota del Tfr in una rendita integrativa. Per chi invece è già nel contributivo puro (primo versamento dal 1996 in poi) l’ipotesi dei 64 anni esiste già, con 20 anni di contributi.

Qui però, l’assegno maturato deve valere almeno 3 volte l’assegno sociale, pari nel 2026 a 1.638,72 euro lordi al mese (soglia più bassa per le madri lavoratrici). E fino all’età di vecchiaia l’importo erogato non può comunque superare cinque volte il minimo Inps. Dal 1 gennaio 2027 scatta l’adeguamento alla speranza di vita: un mese in più, che porta l’anticipata contributiva a 64 anni e 1 mese e la vecchiaia a 67 e 1 mese, mentre l’anticipata ordinaria richiederà 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne.

Nel 2028 lo scatto complessivo sale a tre mesi: 64 anni e 3 mesi per l’anticipata contributiva, 67 e 3 mesi per la vecchiaia, 43 anni e 1 mese di versamenti per gli uomini e 42 e 1 mese per le donne nell’anticipata ordinaria.

La posizione della Cgil

I calcoli dell’Osservatorio previdenza della Cgil prevedono diverse simulazioni e individuano i punti deboli della proposta specie sulla soglia dei 1.638,72 euro mensili. Con 25 anni di contributi, quella cifra resta fuori portata per chi dichiara tra 20mila e 30mila euro lordi l’anno, e diventa raggiungibile solo da retribuzioni pari o superiori a 50mila euro.

Prendendo come riferimento lo stipendio medio dei dipendenti privati italiani (24.486 euro lordi annui) l’assegno non arriverebbe al minimo richiesto nemmeno con 40 anni di versamenti. E nemmeno il Tfr trasformato in rendita basterebbe a colmare il divario. Ad esempio una carriera di 40 anni, 9 prima del 1996, 31 dop, il passaggio al ricalcolo integralmente contributivo comporta un taglio permanente dell’assegno rispetto al calcolo misto ordinario oggi in vigore.

Il quadro è destinato a stringersi ulteriormente: dal 2030 l’importo minimo per l’uscita anticipata passerà da 3 a 3,2 volte l’assegno sociale, alzando ancora il livello retributivo necessario per andare in pensione a 64 anni.



La Cgil ribadisce la propria contrarietà all’ipotesi di utilizzare il Tfr per consentire l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni. Per il sindacato è una proposta sbagliata e insostenibile, perché scaricherebbe il costo dell’anticipo interamente su lavoratrici e lavoratori, attraverso un assegno pensionistico più basso e, in alcuni casi, l’utilizzo del Tfr. La segretaria confederale Lara Ghiglione sottolinea: «Il Tfr è delle lavoratrici e dei lavoratori ed è salario differito», e non può essere utilizzato per finanziare una riforma delle pensioni.