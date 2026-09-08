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Eventi, Italia, Melilli, Sicilia

Melilli in festa per la Sagra do Cudduruni: 3 giorni di gusto, musica e tradizione

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Una tradizione lunga anni e che fa parte di Slow food nell’Arca del gusto, quella dei cudduruni. Specialità, nella variante melillese, che sarà protagonista assoluta a Melilli, dall’11 al 13 settembre, della “Sagra do Cudduruni a Miliddisa”.

Tre giorni dedicati ai sapori della tradizione siciliana, alla musica e alla convivialità. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, Piazza Umberto accenderà i riflettori su note e sapori per un altro degli eventi che rientrano nel progetto “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei”.

Durante la manifestazione saranno presenti numerosi stand gastronomici con specialità della cucina locale: u cudduruni a miliddisa, arancini, panini con carne, pollo e salsiccia e altre chicche della tradizione siciliana.

Ma non solo offerta gastronomica, perché l’evento vuole anche dare spazio all’intrattenimento con musica: già a partire da venerdì 11 settembre dalle ore 21:00 in Piazza Umberto si esibiranno ASAC – EDEN, sabato 12 settembre è la volta dei Falsi d’Autore, mentre domenica 13 settembre delle Bambole di Pezza.

L’iniziativa, con tutti gli appuntamenti a ingresso gratuito, si inserisce nel programma di eventi promosso per animare il territorio, valorizzare le tradizioni locali e creare nuove occasioni di incontro nel cuore del centro urbano.

«Con la “Sagra do Cudduruni a Miliddisa” – dice il sindaco di Melilli GIuseppe Carta – continuiamo a raccontare Melilli attraverso le sue tradizioni, i suoi sapori e la capacità della nostra comunità di ritrovarsi e condividere momenti di festa.

Abbiamo voluto affiancare alla valorizzazione della cucina tipica tre serate musicali rivolte a pubblici diversi, trasformando Piazza Umberto in un luogo di incontro e partecipazione. Eventi come questo rappresentano anche un’opportunità per sostenere la vitalità del centro urbano e promuovere il nostro territorio. Invito cittadini e visitatori a partecipare e a vivere insieme queste tre giornate dedicate alla nostra identità e alla convivialità».

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