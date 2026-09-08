UZPR, la forza di una storia lunga oltre un secolo

Ci sono organizzazioni che il tempo conserva perché hanno saputo diventare parte della storia della propria professione.

La Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) è una di queste. Fondata a Bucarest l’11 gennaio 1919, la sua vicenda attraversa più di un secolo di storia romena e accompagna l’evoluzione di una professione chiamata, in ogni epoca, a confrontarsi con il potere, con i cambiamenti sociali e con il diritto dei cittadini a essere informati.

La nascita della UZPR avviene in un momento decisivo per la Romania.

Da allora il Paese ha conosciuto profonde trasformazioni: la stagione interbellica, gli anni della dittatura, il regime comunista, la svolta democratica del 1989 e, successivamente, l’ingresso pieno nell’era dell’informazione digitale. In questo percorso anche il giornalismo ha cambiato volto, strumenti e linguaggi, ma non ha perso la propria funzione essenziale: cercare, verificare e raccontare la realtà.

È proprio qui che si trova il significato più autentico di una realtà professionale come la UZPR. Il giornalismo non può essere ridotto alla semplice diffusione di notizie. Richiede preparazione, senso critico, verifica delle fonti e soprattutto responsabilità. Un giornalista non risponde soltanto a un editore o a una redazione: risponde anche ai propri lettori e alla società nella quale opera.

In un’epoca dominata dalla velocità, questo principio assume un’importanza ancora maggiore. Oggi una notizia può raggiungere migliaia di persone in pochi secondi, ma la rapidità non è sinonimo di verità. Al contrario, più veloce è la circolazione delle informazioni, maggiore deve essere l’attenzione di chi le produce. Fake news, manipolazioni digitali, contenuti privi di fonti e intelligenza artificiale hanno reso ancora più sottile il confine tra informazione e disinformazione.

Per questo la professionalità giornalistica conserva un valore che nessuna tecnologia può sostituire.

Una telecamera più moderna, un sito più veloce o un algoritmo più potente non possono garantire da soli l’attendibilità di una notizia. A farlo sono la competenza di chi lavora nell’informazione, la verifica dei fatti e l’etica professionale.

La storia della UZPR assume quindi un significato che va oltre la semplice appartenenza associativa.

Nel corso dei decenni l’organizzazione ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di professionisti e ha contribuito a mantenere vivo il senso di appartenenza a una categoria che svolge una funzione essenziale nella vita democratica e culturale del Paese.

Un altro elemento di particolare valore è la memoria. Una professione che non conosce i propri protagonisti, le proprie battaglie e le proprie trasformazioni rischia di perdere la consapevolezza della propria identità.

La UZPR ha dedicato attenzione alla storia del giornalismo Romeno e alle figure che ne hanno segnato lo sviluppo, contribuendo così a mantenere un collegamento tra le generazioni.

Ma il prestigio di un’organizzazione storica non può dipendere soltanto dal passato.

È nel presente che deve dimostrare la propria utilità.

E il presente pone al giornalismo interrogativi nuovi: come difendere l’affidabilità dell’informazione? Come tutelare la dignità professionale? Come distinguere il giornalismo dalla comunicazione improvvisata?

Come affrontare la rivoluzione digitale senza sacrificare i principi fondamentali della professione?

Sono domande alle quali nessuna istituzione può sottrarsi.

La serietà, infatti, non consiste nell’essere al di sopra delle critiche, ma nella capacità di affrontarle con responsabilità, trasparenza e spirito professionale.

È questa la misura con cui deve essere valutata ogni organizzazione che aspira a rappresentare una categoria.

Per la UZPR, oltre un secolo di storia costituisce certamente un patrimonio importante, ma anche una responsabilità. Significa avere alle spalle generazioni di giornalisti e, davanti, la necessità di offrire alle nuove generazioni strumenti, cultura professionale e valori adeguati alle sfide contemporanee.

Il giornalismo Romeno ha bisogno di memoria, ma soprattutto di futuro. Ha bisogno di professionisti capaci di difendere la libertà di informazione senza dimenticare il dovere della verifica, di utilizzare le nuove tecnologie senza diventare prigionieri della loro velocità e di comprendere che la credibilità è il capitale più prezioso di una testata e di un giornalista.

È in questa prospettiva che la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România assume il valore di una presenza significativa nella storia dell’informazione romena.

Non soltanto per ciò che rappresenta oggi, ma per ciò che la sua lunga esistenza ricorda a chi esercita questa professione: la libertà di informare è un diritto, ma informare con serietà è un dovere.

Ed è proprio dalla capacità di tenere insieme libertà, responsabilità e professionalità che nasce il vero prestigio del giornalismo.