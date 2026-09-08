Assalto con esplosivo al bancomat di Lentini

La banda della marmotta torna a farsi sentire nel Nord della provincia di Siracusa. Dopo il recente assalto al bancomat di un istituto di credito a Francofonte, la scorsa notte i malviventi hanno preso di mira l’Atm dell’agenzia Baps di via Vittorio Emanuele, a Lentini.

Un ordigno è stato fatto esplodere davanti allo sportello automatico con l’obiettivo di raggiungere il denaro contenuto all’interno. La violenta deflagrazione ha provocato ingenti danni alla sede della banca e ha danneggiato anche alcune auto che si trovavano parcheggiate nelle immediate vicinanze.

L’esplosione ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare i responsabili.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare elementi utili a risalire agli autori del colpo. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche eventuali immagini catturate dalle telecamere presenti nelle strade vicine. I malviventi sarebbero stati costretti a rinunciare al colpo per l’arrivo dei soccorritori, allertati dalla deflagrazione.