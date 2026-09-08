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Italia, Scuola, Sicilia, Siracusa

Siracusa, dona un sorriso: torna la raccolta scolastica solidale

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Seguici e aiutaci a crescereSiracusa raccolta scolastica solidale

Nuova corsa alla solidarietà per l’anno scolastico 2026/2027 con l’iniziativa promossa dall’associazione aretusea Astrea in memoria di Stefano Biondo. Anche quest’anno, l’associazione sta al fianco delle famiglie che non riescono a garantire ai propri figli e alle proprie figlie, con la raccolta di materiale scolastico per il diritto allo studio.

La raccolta si svolgerà in Piazza Santa Lucia n.16, presso la sede dell’associazione dove è possibile donare: zaini, quadernoni (a righe e quadri per elementari e medie); penne (nere, rosse e blu, cancellabili e non); colori (a spirito e a matita); matite; gomme; temperamatite; righelli; squadrette; compassi; forbicine; risme di carta (bianca e colorata).

E ancora: evidenziatori; foderine per libri e quaderni; targhette adesive; astucci completi di colori; bustine portacolori; colla stick; bianchetto; bustine forate trasparenti; tovagliette di stoffa; borracce; fazzolettini di carta.

Si può contribuire anche con una donazione sul c/c postale dell’associazione ASTREA in memoria di Stefano Biondo IBAN: IT86D0760117100001011211859

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