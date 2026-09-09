Gestiva una piazza di spaccio ad Epipoli: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa hanno arrestato un 53enne per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura di Siracusa, che ha coordinato le indagini.

A seguito di attività investigativa condotta da febbraio a maggio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa, coordinati dalla locale Procura, è emersa la responsabilità dell’uomo nella gestione di una piazza di spaccio in viale Epipoli.

Già nel mese di aprile era stata tratta in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti la compagna 46enne dell’uomo poiché, nel corso di una perquisizione domiciliare, era stata trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L’arrestato, con precedenti penali in materia di stupefacenti, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.