Palermo, tragedia al Cep: 33enne muore folgorato in cantina dopo una perdita d’acqua

Una tragedia consumata in pochi minuti. Accade a Palermo dove un uomo di 33 anni è morto folgorato in un piano scantinato di viale Michelangelo nel quartiere di San Giovanni Apostolo.
Dopo una perdita di acqua, l’uomo è sceso in cantina con un’altra persona per verificare da dove provenisse, pare che il giovane abbia toccato una scaffalatura metallica dove c’erano dei fili scoperti.
A intervenire i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Sul posto anche il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo della vittima.