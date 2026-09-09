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Cronaca, Italia, Palermo, Sicilia

Palermo, tragedia al Cep: 33enne muore folgorato in cantina dopo una perdita d’acqua

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Una tragedia consumata in pochi minuti. Accade a Palermo dove un uomo di 33 anni è morto folgorato in un piano scantinato di viale Michelangelo nel quartiere di San Giovanni Apostolo.

Dopo una perdita di acqua, l’uomo è sceso in cantina con un’altra persona per verificare da dove provenisse, pare che il giovane abbia toccato una scaffalatura metallica dove c’erano dei fili scoperti.

A intervenire i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Sul posto anche il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo della vittima.

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