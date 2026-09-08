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Il vannacciano Giganti contesta il simbolo Futuro Siracusa

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“Prendiamo le distanze in maniera assoluta e inequivocabile dal Sig. Midolo e dal movimento “Futuro Siracusano”, rispetto ai quali non abbiamo alcuna relazione né condivisione politica o organizzativa”. Recita così un posto di Giuseppe Giganti, leader di Futuro Nazionale dopo la presentazione del movimento civico fondato sall’ex consigliere comunale, Ciccio Midolo.
Il coordinatore provinciale del partito di Vannacci va oltre: “Invitiamo – scrive – il movimento a valutare l’immediata modifica del proprio logo, al fine di evitare qualsiasi possibile confusione o sovrapposizione con quello di Futuro Nazionale”. Giganti si riserva di “intraprendere nelle sedi competenti ogni opportuna azione a tutela del nostro nome, della nostra identità e dei nostri simboli”.

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