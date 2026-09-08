Caldo in Sicilia, domani temperature fino a 36 gradi

Sarà una giornata dal sapore estivo quella di domani, mercoledì 9 settembre, in Sicilia. Secondo le previsioni meteorologiche, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Isola, con temperature in aumento soprattutto nelle zone orientali e nelle aree interne.

Le punte più elevate sono attese nel Catanese, dove nel corso del pomeriggio la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 36 gradi. Valori elevati anche nel Siracusano, con massime intorno ai 33 gradi, mentre a Palermo e Trapani le temperature potrebbero attestarsi sui 32 gradi.

Le ore centrali della giornata saranno quelle caratterizzate dal maggiore calore. Per questo motivo, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, è consigliabile limitare l’esposizione diretta al sole, evitare l’attività fisica nelle fasce orarie più calde e mantenere una corretta idratazione.

In serata le temperature tenderanno a diminuire, pur mantenendosi miti. Nelle principali città siciliane sono previste minime comprese indicativamente tra i 24 e i 29 gradi.

Il quadro meteorologico conferma quindi una fase ancora pienamente estiva sull’Isola, con sole, caldo intenso nelle ore diurne e condizioni favorevoli per le attività all’aperto, se affrontate con le dovute precauzioni.