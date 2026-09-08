Migrante nascosto in auto: in carcere la proprietaria della vettura

È stata fermata dalla Polizia e condotta nel carcere Pagliarelli la donna proprietaria di un’Audi A4 all’interno della quale è stato trovato senza vita un migrante che tentava di raggiungere Palermo nascosto nella vettura.

L’automobile era stata imbarcata su un traghetto partito dalla Tunisia e diretto in Sicilia. Durante la traversata, o al momento dell’arrivo, il migrante sarebbe stato rinvenuto morto all’interno dell’auto, dove si era nascosto nel tentativo di superare i controlli e raggiungere il capoluogo siciliano.

La proprietaria della vettura è accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dopo il fermo, è stata trasferita nella casa circondariale Pagliarelli, a Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura dovrà ricostruire la dinamica dei fatti, chiarire le modalità del viaggio e accertare eventuali responsabilità nella vicenda. Saranno inoltre gli accertamenti investigativi e medico-legali a stabilire le cause e il momento del decesso del migrante.

La donna, come previsto dalla legge, è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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