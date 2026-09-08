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Ambiente

Città Giardino: scoperto scarico illegale

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Operazione di polizia ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Siracusa nel territorio del Comune di Melilli. I militari, impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale, hanno accertato presunte irregolarità all’interno di un’azienda che gestisce l’Acqua Park di Città Giardino.

L’attività ispettiva, condotta congiuntamente al personale dell’ARPA di Siracusa, è stata avviata dopo un’attenta fase di osservazione. All’imbrunire, i militari avrebbero individuato una condotta di scarico appositamente predisposta, dalla quale venivano riversate direttamente sul terreno acque reflue provenienti dall’area commerciale destinata al parco divertimenti.

Immediatamente è stato intimato al personale dell’azienda di interrompere lo scarico. Contestualmente, i tecnici dell’ARPA hanno proceduto al campionamento delle acque reflue, così da consentire gli accertamenti necessari sulla natura e sulle caratteristiche del materiale scaricato.

Al termine dell’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Siracusa, il rappresentante legale dell’azienda è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di scarico di acque reflue sul suolo.

Nell’ambito dell’operazione è stato inoltre eseguito il sequestro d’urgenza delle tubature utilizzate per lo scarico e dell’autopompa impiegata per le operazioni. Gli ulteriori accertamenti dovranno ora chiarire l’entità e le modalità dello scarico e verificare eventuali ulteriori responsabilità sotto il profilo ambientale.

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