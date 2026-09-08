Augusta: la Marina celebra i 100 anni della Scuola Comando Navale

La Scuola di Comando Navale, centro di riferimento della Marina Militare per la formazione degli ufficiali destinati ad assumere il primo comando di un’unità navale, celebra quest’anno il centenario della sua istituzione, avvenuta nel 1926.
Le celebrazioni si terranno giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 9.30, presso la base navale della Quarta Divisione Navale – COMFORPAT di Augusta, con ingresso dal varco Nord di via Darsena. Alla cerimonia, aperta alla cittadinanza, prenderanno parte autorità civili e militari. Nell’occasione sarà inaugurato, presso la banchina “Tullio Marcon”, un monumento commemorativo dedicato ai cento anni della Scuola di Comando Navale.
La giornata sarà accompagnata dall’Open Day della base navale, durante il quale il pubblico potrà conoscere più da vicino la Marina Militare attraverso stand espositivi e visite a bordo delle unità navali presenti.
Per celebrare il Centenario, inoltre, saranno disponibili cartoline filateliche commemorative con relativo annullo filatelico, che potranno essere ritirate presso lo stand dedicato di Poste Italiane.