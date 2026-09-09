Nuoto, Gastaldi e Razzetti a Melilli: arriva l’Excellence Swim Stage 2026

Mellili centro dello sport a stile libero con l’Excellence Swim Stage 2026. Un’iniziativa promossa dall’A.S.D. Rari Nantes Siracusa che si svolgerà giorno 12 e 13 settembre nella Piscina Comunale Nuoto e vedrà tra i suoi ospiti gli azzurri Anita Gastaldi e Alberto Razzetti.

Una III edizione del collegiale dedicata al nuoto, alla formazione e alla crescita sportiva che si inserisce nell’iniziativa Terrazza degli Ibllei. Non a caso, le parole chiave di questa iniziativa sono: allenarsi, confrontarsi, crescere.



L’Excellence Swim Stage nasce come momento di confronto e perfezionamento rivolto agli atleti, con un programma che affianca agli allenamenti in acqua attività di preparazione a secco, mental training, confronto con i tecnici e videoanalisi su richiesta.

Ad accompagnare i partecipanti sarà uno staff composto da tecnici FIN, preparatori atletici e professionisti del settore, impegnati nei diversi ambiti della preparazione sportiva. Un percorso pensato non soltanto per il miglioramento

della prestazione, ma anche per favorire una crescita complessiva dell’atleta attraverso metodo, esperienza e condivisione.

L’evento è occasione anche di valorizzazione della Piscina Comunale di Melilli e del ruolo dello sport come strumento

di aggregazione, formazione e crescita, offrendo al territorio un momento di incontro con atleti e professionisti del panorama natatorio.

«Ospitare a Melilli – dice il sindaco Giuseppe Carta – una manifestazione che porta nella nostra Piscina Comunale atleti di questo livello e professionisti del settore è motivo di soddisfazione – dichiara il Sindaco, On. Giuseppe Carta –. Vogliamo che le strutture sportive del territorio siano luoghi vivi, capaci di offrire soprattutto ai più giovani occasioni di crescita e di confronto. Lo sport insegna impegno, disciplina e capacità di misurarsi con i propri limiti: valori che un’Amministrazione deve sostenere e contribuire a diffondere».





