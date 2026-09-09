Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Avola, Italia, Lavoro, Sicilia

Avola, concluso il progetto COMPASS per orientare i giovani al lavoro

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescereAvola progetto COMPASS

Un futuro lavorativo a cui guardare con fiducia e consapevolezza, seppur in tempi difficili. Ad Avola presso Istituto Superiore Majorana si è svolto l’evento conclusivo del progetto COMPASS.

Promosso dall’ Associazione ASSOD, Aster Formazione, Lavoro ets e l’ Associazione Superabili ets che ha coinvolto un vasto il territorio ricadente anche nei Comuni circostanti. Un percorso, ma anche sinergia fra scuola, insegnati e studenti per potenziare i percorsi di orientamento e sviluppo per l’inserimento lavorativo come rimarcato da Gabriella Pagano e Palo Santoro, presidente di ASSOD.


Il progetto finanziato da PNNR è stato caratterizzato da vari momenti per l’Istituto scolastico Ettore Majorana sempre in prima linea nel condividere progetti e iniziative a sostegno degli studenti e delle famiglie.

A dare il proprio contributo il prof. Giuseppe Cataudella e la consulente ed esperta esterna la dott.ssa Cristiana Clementi, che hanno applicato le metodologie ed i processi di supporto a favore dei giovani attivando azioni volte a promuovere il territorio e renderli consapevoli delle proprie capacità e future potenzialità.

Tutti gli studenti a fine progetto hanno poi ricevuto anche un attestato in ricordo dell’esperienza.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts