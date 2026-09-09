Avola, concluso il progetto COMPASS per orientare i giovani al lavoro

Un futuro lavorativo a cui guardare con fiducia e consapevolezza, seppur in tempi difficili. Ad Avola presso Istituto Superiore Majorana si è svolto l’evento conclusivo del progetto COMPASS.

Promosso dall’ Associazione ASSOD, Aster Formazione, Lavoro ets e l’ Associazione Superabili ets che ha coinvolto un vasto il territorio ricadente anche nei Comuni circostanti. Un percorso, ma anche sinergia fra scuola, insegnati e studenti per potenziare i percorsi di orientamento e sviluppo per l’inserimento lavorativo come rimarcato da Gabriella Pagano e Palo Santoro, presidente di ASSOD.



Il progetto finanziato da PNNR è stato caratterizzato da vari momenti per l’Istituto scolastico Ettore Majorana sempre in prima linea nel condividere progetti e iniziative a sostegno degli studenti e delle famiglie.



A dare il proprio contributo il prof. Giuseppe Cataudella e la consulente ed esperta esterna la dott.ssa Cristiana Clementi, che hanno applicato le metodologie ed i processi di supporto a favore dei giovani attivando azioni volte a promuovere il territorio e renderli consapevoli delle proprie capacità e future potenzialità.



Tutti gli studenti a fine progetto hanno poi ricevuto anche un attestato in ricordo dell’esperienza.