Crolla il balcone a Mazara, donna muore in ospedale

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Dramma a Mazara del Vallo, nel trapanese, dove giorno 8 settembre una donna è morta dopo il crollo della soletta in cemento armato di un balcone.

L’incidente avvenuto in via Raffaele Castelli secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava in balcone nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto.

Soccorsa e trasportata in ospedale è deceduta poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. In via precauzionale, viste le precarie condizioni statiche dell’edificio, è stato disposto lo sgombero immediato di tre famiglie trasferite in una struttura ricettiva.

L’area rimane interdetta e il Comune emetterà a breve un’ordinanza di divieto di accesso alle abitazioni fino alla garanzia di condizioni di sicurezza.