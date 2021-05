Canicattini Bagni, da lunedì 17 maggio le celebrazioni per festeggiare il 24 maggio 2021 “A Matri Aiutu” Maria Santissima Ausiliatrice

Canicattini Bagni ritorna, dopo il lockdown dello scorso anno, a festeggiare il 24 maggio 2021 “A Matri Aiutu”, Maria SS. Ausiliatrice, con le restrizioni ancora previste per una responsabile prevenzione dei contagi Covid, ma segno di una ripartenza della città che si rafforza con la permanenza della Sicilia in zona Gialla.

I parrocchiani e i devoti canicattinesi potranno così venerare in presenza “Maria Aiuto dei Cristiani” nella sua Chiesa Maria SS. Ausiliatrice di via Umberto, nel rispetto delle norme anti Covid, e il giorno della festa con una solenne S. Messa serale sul sagrato della Chiesa, presenti anche il Sindaco Marilena Miceli, l’Amministrazione comunale, le autorità civili e militari della città e i due cori parrocchiali.

Il programma dell’evento, organizzato dal parroco Don Maurizio Casella e dal Comitato dei Festeggiamenti, prevede una serie di funzioni e celebrazioni liturgiche di accompagnamento alla festività già da lunedì 17 maggio e sino a lunedì 31 maggio 2021, quando verrà celebrata l’ottava della festa ancora con una S. Messa serale sul sagrato della Chiesa.

La devozione dei canicattinesi per la loro “Matri Aiutu” nasce nel 1886 ad opera del parroco Don Salvatore Bombaci, salesiano come Don Bosco che aveva scelto Maria Ausiliatrice quale patrona della famiglia salesiana e delle sue opere, e con l’edificazione dell’edicola votiva a lei dedicata all’angolo opposto, in via Umberto, dove sorge la Chiesa ex voto, promessa nel 1885 proprio all’Ausiliatrice da Don Bombaci, per la guarigione della sorella Santa malata di tubercolosi.

Questo il programma delle celebrazioni 2021:

Lunedi 17 maggio 2021

Ore 20:30 Adorazione Eucaristica “Laudato sì” per nostra Madre Terra.

Mercoledì 19 maggio 2021

Ore 18:00 Santa Messa in Chiesa Madre e offerta del pane votivo di San Giuseppe da parte del comitato festa “Matri Aiutu” nell’anno dedicato al Santo Patriarca.

Venerdì 21 maggio 2021

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Pietro Barracco, Vicario parrocchiale Chiesa Madre, Priolo Gargallo.

Ore 20:30 Adorazione Eucaristica “In preghiera con Maria, Aiuto dei cristiani, invocando lo Spirito Santo” animata dalla Fraternità Santa Maria degli Angeli.

Sabato 22 maggio 2021

Ore 19:00 Veglia di Pentecoste e Santa Messa Solenne.

Domenica 23 maggio 2021 Solennità della Pentecoste e vigilia della Festa

Ore 10:30 Santa Messa.

Ore 18:30 Santa Messa presieduta da Fratel Carlo dell’Addolorata della Fraternità Santa Maria degli Angeli Eremo San Damiano.

Ore 20:30 Veglia di preghiera con Maria.

Lunedì 24 maggio 2021 – SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA AUSILIATRICE

Ore 8:00 Alborata, lo sparo di colpi a cannone annunceranno il giorno di festa.

Ore 8:30 Lodi mattutine.

Ore 9:00 Santa Messa presieduta da Don Sebastiano Ferla, Parroco della Chiesa Madre di Canicattini Bagni.

Ore 11:00 Santa Messa presieduta da Don Salvatore Tanasi, Vicario parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio di Padova, Siracusa.

Ore 19:00 Santa Messa solenne sul sagrato della Chiesa presieduta da Don Marco Tarascio, Parroco della Chiesa San Metodio, Siracusa, con la presenza del Sindaco di Canicattini Bagni e dell’Amministrazione comunale, delle autorità civili e militari e dei cori delle due parrocchie.

Ore 20:00 Atto di Affidamento a Maria SS. Ausiliatrice alla città di Canicattini Bagni da parte del Sindaco Dott.ssa Marilena Miceli.

Martedì 25 maggio 2021

Ore 18:00 Santa Messa con la partecipazione del gruppo Agesci e del Cammino Neocatecumenale.

Mercoledì 26 maggio 2021

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Fratel Bernardo di Gesù povero della Fraternità Santa Maria degli Angeli Eremo San Damiano, con la partecipazione dell’Unitalsi, della Caritas e del Gruppo Famiglie.

Giovedì 27 maggio 2021

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Alfio Gibilisco, Parroco di Cassaro, con la partecipazione dell’Azione Cattolica.

Venerdì 28 maggio 2021

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Matteo Vasco, Vicario parrocchiale della Chiesa Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia, Augusta con la partecipazione dell’Apostolato della Preghiera e “La Voce di Canicattini”.

Ore 20:30 Santo Rosario in siciliano.

Sabato 29 maggio 2021

Ore 18:30 Santa Messa con la partecipazione di tutte le Associazioni di volontariato di Canicattini Bagni.

Domenica 30 maggio 2021

Ore 10:30 Santa Messa

Ore 18:30 Santa Messa presieduta da Don Paolo Amara, Vicario parrocchiale della Chiesa Santa Maria della Consolazione, Belvedere, con la partecipazione del Centro Anziani, Sprar Passwork – La Pineta e la Formica.

Lunedì 31 maggio 2021 Ottava della Festa

Ore 19:00 Santa Messa sul sagrato della chiesa presieduta da Don Francesco Antonio Trapani, Parroco della Chiesa San Nicola di Bari, Brucoli, con la partecipazione dei Cori delle due Parrocchie e dei membri dei Comitati delle Feste di Canicattini Bagni.

