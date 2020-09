Cassibile. Cerimonia di Onore ai Caduti, 3 settembre 1943: una data che cambio il corso della storia

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa si è svolta regolarmente in Piazza Della Parrocchia dalle ore 18,00. Alla cerimonia di Onore ai Caduti di Guerra hanno partecipato autorità civili, militari e religiosi e associazioni combattentistiche e molti cittadini residenti e non.

Ha ornato la manifestazione la delegazione delle forze armate americane Delegazione Marina americana della NAS Sigonella accompagnati dal Responsabile Relazioni Esterne della NAS americana Alberto Lunetta e appartenenti all’Ospedale e al reparto di volo aerei antisommergibile VP-47 .. Presente anche il neo comandante della locale caserma dei carabinieri Maresciallo Rossitto con una delegazione della benemerita.

Sono intervenuti On. Rossana Cannata in rappresentanza della Regione Sicilia, L’assessore Fabio Granata per il Comune di Siracusa, L’avv. Mario Cavallaro che ha fatto un intervento storico in rappresentanza dell’Associazione della Lamba Doria .

La corona di fiori è stata depositata al monumento, di recente restaurato volontariamente da un artigiano cassibilese Sig. Davide Barone, è stata portata da due soci storici dell’associazione Kakiparis Pinuccia Sirena e Vittorio Sarta ed è stata benedetta da padre Don Salvatore Arnone.

La maestra Pinuccia Sirena inoltre ha recitato una poesia dedicata ai caduti di guerra.

Ha suonato il Silenzio il trombettista Sig. Tinè del Corpo Bandistico Municipale Città di Siracusa

La finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L’associazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.

