Priolo Gargallo, il centro diventa palcoscenico: arriva “Tango On The Street”

Priolo Gargallo – Il centro di Priolo Gargallo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto sabato 13 giugno con “Tango On The Street”, evento artistico che porta danza e spettacolo direttamente tra la gente.

Due repliche in serata

Lo spettacolo sarà realizzato in due repliche complete: la prima alle 21:20 in Viale Annunziata (Area Mare Santo), la seconda alle 22:00 circa in Piazza Domenico Mignosa, presso il Monumento dei Caduti. Ad aprire la manifestazione l’arrivo degli artisti a bordo di una limousine. L’intera serata sarà condotta da Vincenzo Ville, direttore della Fusion Dance Academy.

Il programma

“Tango On The Street” è uno spettacolo multidisciplinare che unisce tango argentino, salsa, boogie woogie, coreografie di gruppo e danza spettacolo, con un gran finale collettivo. Le esibizioni puntano a coinvolgere spettatori di tutte le età.

Gli ospiti

Protagonisti della serata Alessandro Scalora, otto volte campione americano di danza sportiva, finalista ai Campionati del Mondo WDSF e professionista attivo tra Italia e Stati Uniti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico. Nel corso della sua carriera ha collaborato con produzioni Rai e Mediaset ed è apparso accanto ad artisti come Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt e BigMama.

Insieme a lui Elisa Crocchianti, ballerina professionista che nell’estate 2026 sarà protagonista del tour teatrale di Giovanni Pernice, storico maestro e pluricampione di Ballando con le Stelle, con spettacoli in Italia e nel Regno Unito.

Il cast

Sul palco anche i ballerini della Fusion Dance Academy: Romina Interliggi, Giovanni Drago, Michelle Vittorio, Serena Sacco, Marco Brunno ed Erica Iurato.

L’organizzazione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione MEDEA APS, presieduta da Marisa Leanza, e l’organizzatore Antonello Rizza. Media partner ufficiale WLTV.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare il territorio attraverso una serata elegante e coinvolgente, capace di unire spettacolo, cultura e aggregazione sociale.