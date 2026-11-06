Christine Lagarde a Firenze: «Voglio rimanere libera e indipendente»

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FIRENZE – «Voglio rimanere libera e indipendente, in quello che dico e in quello che faccio». Ha risposto così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, incalzata dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, riguardo alle indiscrezioni su una sua possibile uscita anticipata dalla guida dell’Eurotower prevista per il prossimo febbraio.

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L’occasione dell’intervento è stata l’incontro di questo pomeriggio di fronte a oltre 600 studenti in occasione dell’evento promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (Osservatorio for Independent Thinking).

L’incontro con gli studenti e i temi dell’indipendenza

Sollecitata sulle voci di dimissioni prima della scadenza naturale del suo mandato, la numero uno della BCE ha ribadito l’importanza della libertà di pensiero e d’azione nel ruolo istituzionale da lei ricoperto:

Indipendenza delle istituzioni : La presidente ha sottolineato quanto il principio di autonomia sia il pilastro fondamentale dell’azione della Banca Centrale Europea.

: La presidente ha sottolineato quanto il principio di autonomia sia il pilastro fondamentale dell’azione della Banca Centrale Europea. Il messaggio ai giovani: Davanti alla platea dei seicento studenti, Lagarde ha incentivato le nuove generazioni a sviluppare un pensiero critico, libero da condizionamenti e ingerenze.

Attesa sui mercati e scenari futuri

Le dichiarazioni della presidente arrivano in un momento di particolare attenzione da parte dei mercati finanziari e degli analisti macroeconomici, intenti a monitorare le future mosse della BCE in materia di tassi e le eventuali evoluzioni all’interno del Comitato esecutivo dell’istituto di Francoforte.

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