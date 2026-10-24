Cronaca

Comiso: giovane precipita dal terzo piano

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Grave incidente nella mattinata di oggi, 24 ottobre, in corso Vittorio Emanuele, a Comiso. Intorno alle ore 11, un giovane è precipitato dal terzo piano di un edificio mentre erano in corso lavori di manutenzione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario dell’ambulanza del 118 proveniente dalla postazione di Vittoria, che hanno prestato soccorso al giovane.
Vista la gravità della situazione, è stato attivato l’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito a bordo dell’elicottero dalla piattaforma di elisuperficie dell’ospedale Regina Margherita di Comiso.

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