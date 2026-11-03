Cybersicurezza, l’allarme sui falsi profili social e i siti “clone”: le regole per non cadere nella trappola delle truffe online

Roma – Notifiche accattivanti, offerte lampo su biglietti per concerti sold-out o eventi culturali a prezzi stracciati. Nell’era dei social media, la truffa informatica viaggia sempre più spesso attraverso post sponsorizzati, storie e messaggi privati diffusi da profili che scimmiottano l’identità visiva e il nome di note piattaforme autorizzate di biglietteria.
Dietro la promessa di accaparrarsi l’ultimo tagliando disponibile si nasconde tuttavia la minaccia del phishing: un meccanismo collaudato basato su siti “clone” realizzati al solo scopo di sottrarre credenziali d’accesso, codici personali e dati delle carte di credito.
Come funziona la truffa del sito “clone”
L’esca parte quasi sempre da un’interazione social: l’utente visualizza un post o una storia pubblicati da una pagina all’apparenza ufficiale, completa di logo aziendale, immagini ad alta risoluzione dell’evento e recensioni entusiastiche.
Cliccando sul link fornito, l’utente viene reindirizzato su una piattaforma web falsa, del tutto identica a quella originale. Inserendo i propri dati d’accesso o effettuando la transazione di pagamento, le informazioni finanziarie non acquistano alcun biglietto ma vengono consegnate direttamente ai truffatori.
I consigli per verificare l’autenticità dei canali
Per difendersi dalle frodi digitali e navigare in totale sicurezza, gli esperti di cybersicurezza e le forze dell’ordine raccomandano di seguire poche ma fondamentali regole pratiche:
- Non cliccare sui link sospetti: Evitare di accedere a portali di pagamento partendo direttamente da link inseriti in post social o messaggi ricevuti da utenti non verificati.
- Partire dal sito ufficiale: Per verificare l’autenticità di un canale social, raggiungere il sito web ufficiale della biglietteria digitando l’URL direttamente nel browser e controllare i collegamenti ipertestuali ai propri profili ufficiali presenti in home page o nella sezione contatti.
- Non fidarsi del solo nome o delle immagini: Un profilo non è automaticamente autentico soltanto perché mostra il logo conosciuto di un marchio o promuove immagini e locandine dell’evento desiderato.
- Analizzare l’URL con attenzione: Leggere accuratamente l’indirizzo web (URL) della pagina. Una singola lettera differente, un trattino posizionato in modo anomalo o un dominio di secondo livello insolito distinguono una pagina contraffatta dal portale autentico.
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