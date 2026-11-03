Vittoria, addormentato sui binari travolto dal treno: si salva per miracolo -Video

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Foto e video inviato da Franco Assenza

VITTORIA – Momenti di forte apprensione e autentico terrore si sono vissuti nella serata di oggi lungo la tratta ferroviaria che costeggia la città di Vittoria. Un uomo di nazionalità straniera è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un convoglio ferroviario mentre si trovava nelle immediate vicinanze dei binari.

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Le dinamiche dell’incidente, particolarmente complesse e delicate, sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine e del personale di Ferrovie dello Stato intervenuto sul posto.

La ricostruzione: l’impatto e i soccorsi sotto il convoglio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe addormentato a ridosso della sede ferroviaria, probabilmente in uno stato di forte alterazione psico-fisica legato all’abuso di sostanze alcoliche. All’approssimarsi del treno, il macchinista si è accorto della presenza dell’ostacolo sui binari e ha attivato tempestivamente la frenata d’emergenza, senza tuttavia riuscire ad arrestare la corsa del convoglio prima dell’impatto.

Il treno è così transitato sopra l’uomo, facendolo rimanere incastrato nella parte sottostante del locomotore. Nonostante la drammaticità dell’evento, l’uomo è rimasto in vita, riportando una ferita alla mano e diverse lesioni in varie parti del corpo:

Estrazione del ferito : I soccorritori e le forze dell’ordine hanno lavorato per diversi minuti con la massima cautela per liberare l’uomo dalla morsa delle lamiere inferiori del mezzo trainante.

: I soccorritori e le forze dell’ordine hanno lavorato per diversi minuti con la massima cautela per liberare l’uomo dalla morsa delle lamiere inferiori del mezzo trainante. Cure mediche: Una volta estratto, l’uomo è stato preso in cura dai sanitari del 118, stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le terapie necessarie. Le sue condizioni generali restano in corso di valutazione.

Disagi alla circolazione e rilievi dell’autorità giudiziaria

L’investimento e le successive operazioni di recupero e messa in sicurezza della sede rotabile hanno provocato inevitabili ritardi, rallentamenti e sospensioni temporanee della circolazione ferroviaria lungo la tratta interessata.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la traiettoria dell’impatto ed escludere la presenza di terzi responsabili, in una vicenda che, per dinamica e gravità, ha sfiorato la tragedia pur essendosi conclusa senza vittime.

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