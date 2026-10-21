Emergenza abitativa, l’ARS approva l’emendamento PD: il fondo sale a 17 milioni per 11mila famiglie siciliane

PALERMO – Risposte concrete per le famiglie siciliane a rischio morosità ed esproprio. Nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana sulla legge di Variazione di Bilancio, è stato approvato un emendamento fondamentale presentato dal gruppo del Partito Democratico che incrementa la dotazione finanziaria destinata all’Emergenza Abitativa, portando il fondo complessivo da 8 a 17 milioni di euro.

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La misura consentirà di offrire una boccata d’ossigeno a circa 11 mila nuclei familiari sull’intero territorio regionale, attualmente sottoposti a procedimenti di sfratto esecutivo (di cui l’80% maturato per morosità incolpevole), offrendo loro la concreta opportunità di sanare e regolarizzare le proprie posizioni debitorie.

Tiziano Spada (PD): «La casa è un diritto, l’opposizione difende i cittadini»

A rimarcare la portata dell’accordo d’aula è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, che ha rivendicato il ruolo costruttivo dell’opposizione di fronte all’andamento della manovra di Palazzo dei Normanni:

«Grazie all’emendamento del gruppo del Partito Democratico abbiamo garantito l’aumento del fondo a sostegno di 11 mila nuclei familiari in Sicilia – dichiara l’on. Tiziano Spada –. Le esigenze dei cittadini rappresentano la nostra priorità assoluta di fronte a un impianto normativo del Governo Schifani che, purtroppo, presenta ancora le solite storture e mancette».

L’attacco ai tagli romani: «Integrati 9 milioni per colmare il vuoto nazionale»

L’iniziativa d’aula promossa dai parlamentari dem giunge come risposta diretta al taglio di 25 milioni di euro apportato al fondo per l’emergenza abitativa da parte del Governo Nazionale:

«Da Roma hanno scelto di abbandonare le famiglie più fragili al proprio destino con un taglio scellerato delle risorse destinate ai bisognosi – incalza il parlamentare regionale –. Per questo abbiamo fortemente voluto integrare la portata iniziale del fondo con ulteriori 9 milioni di euro. È una scelta maturata esclusivamente nell’interesse di chi fatica ad arrivare a fine mese. La casa è un diritto, non un privilegio, e la politica ha il dovere etico di difenderlo con fatti tangibili, non con semplici parole».

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