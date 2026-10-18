Fiorello torna in onda su Rai 1: lo show-incursione con Biggio in corso subito dopo il TG1

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ROMA – È in onda in questi minuti su Rai 1 l’attesissimo ritorno di Rosario Fiorello. Subito dopo la fine del TG1 delle 20:00 e prima del consueto appuntamento con Affari Tuoi, lo showman catanese ha preso il controllo della fascia dell’access prime time insieme all’inseparabile Fabrizio Biggio.

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Un blitz in diretta che precede “La Pennicanza”

L’incursione televisiva, annunciata nei giorni scorsi con ironici promo social rimasti volutamente avvolti nel mistero, rappresenta una vera e propria “striscia lampo” di intrattenimento. Una mossa a sorpresa ideata per lanciare il debutto di “La Pennicanza”, il nuovo progetto radiofonico della coppia pronto a partire su Rai Radio 2.

Tra gag improvvisate, ironia sui palinsesti e il consueto ritmo travolgente che caratterizza le sue apparizioni, Fiorello torna a calcare lo schermo della prima rete Rai a distanza di 15 anni dal grande successo de Il più grande spettacolo dopo il weekend, dimostrando ancora una volta la sua capacità di rivoluzionare i tempi della televisione generalista.