Francofonte, 72enne sorpresa con 28 dosi di crack: denunciata

Aveva con sé 17 dosi di crack e altre 11 erano nascoste nell’armadio della camera da letto. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione di Francofonte durante una perquisizione nei confronti di una 72enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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Il controllo è scattato nell’ambito di un servizio perlustrativo predisposto dai militari per il controllo del territorio. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di recuperare complessivamente 28 dosi di crack, già suddivise e pronte per essere cedute.

Proprio la quantità e la suddivisione della sostanza hanno portato i Carabinieri a ipotizzare un’attività di spaccio: secondo l’ipotesi investigativa, il crack sarebbe stato destinato alla vendita.

Le 17 dosi erano custodite in un contenitore di plastica che la 72enne portava con sé, mentre le altre 11 erano state occultate nell’armadio della camera da letto.

La donna è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria. La vicenda dovrà ora essere valutata nelle sedi competenti e la responsabilità penale dovrà essere accertata con sentenza definitiva.