Giovina Roberta Augelli: dai forni di Bake Off Italia al successo social e le collaborazioni in Trentino

Caparbietà, passione per l’arte dolciaria e un legame indissolubile con le proprie radici: sono questi gli ingredienti che hanno reso Giovina Roberta Augelli uno dei volti più seguiti dell’undicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent culinario condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

Originaria di Siracusa (cresciuta a Priolo Gargallo), Giovina ha trovato nel Trentino-Alto Adige — e in particolare a Rovereto — la sua seconda casa. Sotto il tendone televisivo ha conquistato i giudici proponendo una pasticceria di carattere, capace di coniugare i profumi intensi del Mediterraneo con la precisione tecnica e la creatività.

Dal Successo su Instagram alle Attività e Collaborazioni nel Territorio

Dopo l’esperienza a Villa Borromeo d’Adda, la pasticcera ha continuato a coltivare la sua passione sia sul web sia sul territorio trentino, avviando progetti e sinergie locali.

Community e Storytelling Digitale: Sul suo profilo Instagram, Giovina condivide regolarmente reels, ricette e dietro le quinte del suo percorso, proponendo rivisitazioni di dolci siciliani e creazioni moderne molto apprezzate dai suoi follower.

Sul suo profilo Instagram, Giovina condivide regolarmente reels, ricette e dietro le quinte del suo percorso, proponendo rivisitazioni di dolci siciliani e creazioni moderne molto apprezzate dai suoi follower. Progetti e Collaborazioni in Trentino: Forte del legame con la comunità locale, si è inserita nel tessuto promozionale ed enogastronomico tra Rovereto e Trento. Attraverso showcooking, iniziative con realtà locali e collaborazioni legate al mondo del food e degli eventi territoriali, porta la sua esperienza televisiva a contatto con il pubblico del posto.

Forte del legame con la comunità locale, si è inserita nel tessuto promozionale ed enogastronomico tra Rovereto e Trento. Attraverso showcooking, iniziative con realtà locali e collaborazioni legate al mondo del food e degli eventi territoriali, porta la sua esperienza televisiva a contatto con il pubblico del posto. Il Sogni nel Cassetto: Come raccontato più volte, tra le sue aspirazioni vi è quella di unire la passione per la pasticceria a progetti futuri legati all’accoglienza e alla promozione del gusto proprio in terra trentina.

Dalla vetrina di Real Time fino agli impegni e ai progetti in Trentino, Giovina Roberta Augelli si conferma una figura determinata ed eclettica, capace di unire idealmente il Sud e il Nord Italia sotto il segno della buona pasticceria e dell’autenticità.