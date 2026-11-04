Gli studenti dell’Einaudi di Siracusa ad Ecomondo: la classe TrED protagonista alla Fiera della Green Economy a Rimini

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SIRACUSA – Un’esperienza sul campo di livello internazionale per le future leve della sostenibilità e della tecnologia. Gli studenti e le studentesse della classe 4TrED (indirizzo Transizione Ecologica e Digitale) del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’IISS “Luigi Einaudi” di Siracusa, accompagnati dal professor Salvo La Delfa, sono tra i protagonisti della 29ª edizione della Fiera Internazionale “Ecomondo”, in svolgimento dal 3 al 6 novembre presso la Fiera di Rimini.

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La manifestazione rappresenta il punto di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la Green and Circular Economy, contando oltre 1.800 brand espositori, istituzioni, start-up e circa 800 buyer esteri focalizzati su tematiche cruciali quali la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque, le bioenergie, il tessile sostenibile e la rigenerazione urbana.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’avvocata ambientale Emma Schembari, che ha collaborato attivamente all’organizzazione della trasferta e alla selezione dei contenuti formativi fruiti dagli studenti durante la quattro giorni riminese.

Gli Stati Generali della Green Economy: gli interventi di Ronchi e del Ministro Pichetto Fratin

Uno dei momenti salienti della giornata di apertura è stata la partecipazione della delegazione siracusana agli Stati Generali della Green Economy.

In questo contesto d’eccezione, Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed ex Ministro, ha presentato la relazione 2026 dal titolo “I fattori internazionali di spinta alla Green Economy in un contesto geopolitico critico”. Ronchi ha evidenziato come la dipendenza dall’importazione di combustibili fossili e materie prime strategiche costituisca un elemento di elevata vulnerabilità, rimarcando al contempo come la green economy rappresenti la risposta concreta per contenere i costi energetici e ridurre le fragilità nazionali.

All’evento è intervenuto anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il quale ha ribadito l’importanza della transizione ecologica:

«La transizione non va intesa come un insieme di vincoli, ma come un’evoluzione dei modelli di produzione e consumo verso una maggiore efficienza: utilizzare meglio le risorse, ridurre gli sprechi e creare valore con un minore impatto sugli ecosistemi». — Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

La soddisfazione della dirigenza scolastica

Grande orgoglio per il traguardo formativo raggiunto è stato espresso dalla Dirigente Scolastica dell’IISS “L. Einaudi” di Siracusa, Egizia Sipala:

«La partecipazione ad Ecomondo rappresenta un’esperienza fondamentale in un contesto internazionale per le studentesse e gli studenti del percorso TrED, destinati a diventare i futuri professionisti e leader nei settori della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica e digitale».

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