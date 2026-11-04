Cosa Nostra e il tabù dei pentiti in famiglia: da «onta indelebile» a rischio calcolato dalle cosche

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PALERMO – Un’onta insostenibile. Una macchia indelebile. Una ferita profonda che portava inevitabilmente alla perdita di prestigio e di potere all’interno dell’organigramma mafioso. In passato – e fino a tempi relativamente recenti – quando un consanguineo di una famiglia di Cosa Nostra sceglieva di varcare la soglia dello Stato e diventare un collaboratore di giustizia, la punizione sociale ed criminale era istantanea: l’emarginazione, la perdita del comando e, nei casi più estremi, la condanna a morte.

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Oggi, tuttavia, le dinamiche di riorganizzazione interna delle famiglie mafiose raccontano una trasformazione profonda del codice d’onore e delle regole di ingaggio criminali.

Il mutamento delle regole: il pentimento come «rischio calcolato»

Se un tempo il pentimento di un parente stretto (figli, fratelli o mogli) decretava la fine dell’influenza del capofamiglia, l’attuale architettura mafiosa sembra aver interiorizzato il fenomeno della collaborazione con la giustizia come una variabile di rischio quasi fisiologica.

Per neutralizzare le ritorsioni interne o la perdita di rispetto da parte dei quadri alleati, il percorso intrapreso dai boss consiste nel rinnegamento formale e pubblico del familiare pentito. Attraverso dichiarazioni spietate rese spesso in aula durante i processi, o mediante l’interruzione drastica di ogni canale di comunicazione, il vertice del clan dimostra agli affiliati la propria incrollabile fedeltà alla causa mafiosa, dissociandosi dal legame di sangue.

Dalla vendetta di sangue alla rimozione strategica

La mafia moderna, pragmaticamente orientata agli affari e alla sopravvivenza operativa di fronte alla costante pressione della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, ha sostituito la vendetta di sangue immediata contro i parenti dei collaboratori con una strategia di contenimento dei danni:

Rinnegamento ostentato : Il dissidio con il pentito viene manifestato pubblicamente per blindare la propria leadership.

: Il dissidio con il pentito viene manifestato pubblicamente per blindare la propria leadership. Salvaguardia del ruolo : Prendere le distanze consente al capo di mantenere il controllo del mandamento o del territorio, evitando che i rivali utilizzino la pendenza familiare per scalzarlo dai vertici.

: Prendere le distanze consente al capo di mantenere il controllo del mandamento o del territorio, evitando che i rivali utilizzino la pendenza familiare per scalzarlo dai vertici. Flessibilità del codice di condotta: La rigidità dei vecchi codici d’onore lascia il posto a una gestione aziendale della crisi, dove l’interesse economico prevale sul dogma della reputazione di stirpe.

Un quadro che riflette la profonda evoluzione di Cosa Nostra, sempre più disposta ad adattare i propri principi originari pur di preservare le reti di potere e di profitto sul territorio regionale.

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