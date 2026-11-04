Drammatico incidente sulla A18 Messina-Catania: scontro tra auto e tir a Giarre, un morto e diversi feriti

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Foto inviata da Franco Assenza

GIARRE – Un terribile incidente stradale verificatosi nelle prime ore del mattino di oggi, intorno alle 6.30, ha macchiato di sangue l’autostrada A18 Messina-Catania. Il bilancio provvisorio è drammatico: un morto e diversi feriti gravi.

L’impatto si è consumato nel tratto compreso tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, precisamente pochi metri dopo la rampa di immissione dello svincolo di Giarre, in direzione della città dello Stretto.

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La dinamica: il ribaltamento del carico e il violento scontro

In base alle prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Stradale, il sinistro ha visto coinvolti una Fiat Panda e un autocarro pesante adibito al trasporto di materiale lapideo (massi). Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il tir avrebbe perso improvvisamente una delle sponde laterali del cassone lungo la carreggiata, scatenando la violenta collisione con l’utilitaria che sopraggiungeva.

A seguito del devastante impatto, il conducente della Fiat Panda ha perso la vita sul colpo. Gli altri passeggeri a bordo dell’autovettura hanno riportato traumi e lesioni di gravissima entità.

I soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso

Sul luogo del sinistro si è mobilitata una macchina complessa di soccorso:

Igiene e Sanità : I medici del 118 sono giunti con diverse ambulanze e hanno richiesto l’intervento tempestivo dell’ elisoccorso , atterrato direttamente sull’arteria autostradale per trasferire d’urgenza i feriti più gravi al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

: I medici del 118 sono giunti con diverse ambulanze e hanno richiesto l’intervento tempestivo dell’ , atterrato direttamente sull’arteria autostradale per trasferire d’urgenza i feriti più gravi al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Vigili del Fuoco : I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte dell’utilitaria e mettere in sicurezza la sede stradale.

: I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte dell’utilitaria e mettere in sicurezza la sede stradale. Rilievi e viabilità: Le pattuglie della Polizia Stradale hanno eseguito i rilievi tecnici per stabilire le responsabilità e coordinare la gestione del traffico.

Traffico in tilt in direzione Messina

L’evento ha provocato la paralisi della circolazione autostradale in direzione Messina. Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli incidentati e il recupero del materiale lapideo disperso sull’asfalto, si registrano chilometri di coda e forti rallentamenti lungo tutta la tratta.

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