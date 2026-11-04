Autostrade Siciliane, Lombardo (Sud Chiama Nord): «18 milioni sprecati per le bande rumorose»

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PALERMO – Torna al centro del dibattito la gestione della rete viaria e della sicurezza sul territorio regionale. Il deputato di Sud Chiama Nord, Pippo Lombardo, ha espresso forte contrarietà rispetto alle ultime scelte finanziarie adottate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), contestando in particolare lo stanziamento di circa 18 milioni di euro per l’installazione di bande rumorose.

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Pippo Lombardo: «Servono opere reali, non soluzioni tampone»

Secondo l’esponente dell’opposizione all’Assemblea Regionale Siciliana, la misura adottata non risolve le criticità strutturali della rete autostradale:

«È inaccettabile che si stiano spendendo circa 18 milioni di euro per delle semplici bande rumorose, che servono sostanzialmente a preallertare gli automobilisti rispetto al rischio di uscita dalla corsia, anziché concentrare le risorse su investimenti strutturali e sulla sostituzione delle barriere di sicurezza secondo la normativa vigente». — Pippo Lombardo, Deputato regionale Sud Chiama Nord

Per il parlamentare regionale, la prioritizzazione delle risorse deve puntare all’eliminazione diretta dei pericoli:

«Le autostrade siciliane non hanno bisogno di interventi tampone, ma di un piano serio di messa in sicurezza. Si stanno spendendo milioni per segnalare un pericolo senza intervenire per eliminarlo». — Pippo Lombardo

Le richieste: commissariamento della DG CAS e nuove barriere

In risposta alle problematiche segnalate lungo la rete, il gruppo Sud Chiama Nord ha avanzato precise istanze operative:

Commissariamento della governance : Richiesto l’immediato commissariamento della Direzione Generale del CAS .

: Richiesto l’immediato commissariamento della . Messa in sicurezza e barriere: Necessario il reperimento rapido dei fondi da destinare alla sostituzione delle barriere autostradali non più a norma e alla manutenzione straordinaria.

L’appello alle istituzioni: «Si superino i contrasti politici»

Lombardo ha infine sollecitato sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che la Regione Siciliana ad agire con tempestività e coordinamento:

Al MIT : L’invito a sbloccare e trasferire le risorse indispensabili per gli interventi sulle barriere di protezione.

: L’invito a sbloccare e trasferire le risorse indispensabili per gli interventi sulle barriere di protezione. Alla Regione: La richiesta di applicare procedure straordinarie e d’urgenza per accelerare le capacità di spesa.

«La sicurezza degli automobilisti non può diventare terreno di scontro politico: servono subito le risorse e le procedure necessarie, mettendo da parte le beghe tra l’assessore Aricò e il vicepresidente Sammartino. Servono interventi veri e una struttura tecnica in grado di spendere rapidamente». — Pippo Lombardo

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