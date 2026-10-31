Guardia di Finanza: il generale Lombardi in visita al comando provincia di Siracusa

Il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Stefano Lombardi si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Siracusa e, successivamente, presso la Compagnia di Noto.

Ricevuto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, l’Ufficiale Generale ha incontrato i militari in servizio nonché una rappresentanza delle associazioni sindacali e del personale in congedo delle Sezioni A.N.F.I. di Siracusa e Avola, procedendo anche alla consegna di alcune ricompense di ordine morale per lodevole comportamento in servizio a militari che si sono particolarmente distinti per l’esecuzione di importanti servizi istituzionali.

Pubblicità

Successivamente, nel corso di un breve briefing, sono state illustrate al Generale Lombardi le principali caratteristiche del contesto socio – economico della provincia, le più importanti attività operative in corso di svolgimento nonché le tematiche di carattere logistico – amministrativo e del personale.

Nel corso della sua permanenza in città, il Comandante Regionale ha incontrato, presso le rispettive sedi

istituzionali, il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia e il Procuratore Capo Sabrina Gambino, assicurando il costante impegno dei finanzieri per la tutela della legalità economico-finanziaria in provincia.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale