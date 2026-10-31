Siracusa: stamattina una parte del cimitero senz’acqua

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La carenza d’acqua segnalata presso il Cimitero comunale di Siracusa sta creando disagi ai cittadini che si recano a rendere omaggio ai propri cari, proprio in occasione delle giornate in cui la frequentazione del camposanto è particolarmente intensa.

Una situazione che merita un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale. Le sigle politiche Alternativa Libera Siracusa, Civico 4, ControCorrente, Europa Verde – AVS Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Futura e Sinistra Italiana – AVS chiedono al Sindaco e al Servizio comunale di Protezione Civile di predisporre con urgenza un’autobotte presso il cimitero, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini l’acqua necessaria per pulire le tombe e riempire i vasi dei fiori.

«Non possiamo accettare che i cittadini, nel momento in cui si recano a trovare i propri defunti, debbano anche affrontare il problema di non trovare acqua. Chiediamo un intervento semplice, concreto e immediatamente realizzabile: un’autobotte a disposizione della cittadinanza».

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