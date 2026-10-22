I fratelli Germano, una famiglia legata alla Polizia di Stato: il talento di Silvano e la carriera di Pino

Avola – Ci sono storie che meritano di essere tramandate perché raccontano non soltanto il percorso professionale di due uomini, ma anche il legame con una città, una famiglia e una tradizione di servizio. È la storia dei fratelli Germano, uniti dal legame familiare e dalla Polizia di Stato, ma protagonisti di percorsi personali differenti: Silvano, ricordato per il suo talento nella comunicazione e nella poesia, e Pino, che ha dedicato trentadue anni della propria vita al servizio dello Stato.

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Silvano Germano, dalla radio alla divisa, senza dimenticare la poesia. Nei ricordi legati alla vita culturale di Avola negli anni Ottanta, Silvano emerge come una personalità poliedrica, dotata di una spiccata capacità comunicativa. Prima di intraprendere la carriera in Polizia, si era fatto conoscere come speaker radiofonico e presentatore di eventi pubblici. Secondo le testimonianze familiari, dal palco allestito nella piazza di Avola presentò artisti di fama nazionale, tra cui Toto Cutugno e Anna Oxa, insieme ad altri protagonisti della musica italiana di quegli anni.

La sua personalità, tuttavia, non si esauriva nella capacità di stare sul palco e intrattenere il pubblico. Silvano coltivava anche la poesia, scrivendo diversi componimenti e partecipando a iniziative letterarie. Secondo il ricordo familiare, negli anni Ottanta ricevette a Fiuggi un riconoscimento come giovane poeta, un episodio che meriterebbe di essere ulteriormente documentato attraverso gli archivi del premio o le cronache dell’epoca.

Questa sensibilità per la parola e la cultura viene ricondotta dalla famiglia all’influenza del nonno materno, il professor Enzo Alia, ricordato come giornalista attivo negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Un’eredità culturale che, nella memoria dei suoi cari, avrebbe contribuito a sviluppare in Silvano l’amore per la scrittura, la comunicazione e il confronto con il pubblico.

Anche la storia di Radio Sicilia Avola conserva una traccia del suo nome: Silvano Germano compare infatti in una ricostruzione dedicata alla storia dell’emittente locale. È un riferimento che contribuisce a collocarlo nel panorama sociale e culturale della città, accanto ai ricordi personali di chi lo ha conosciuto.

In seguito Silvano entrò nella Polizia di Stato e prestò servizio al Reparto Mobile di Catania. La sua vita si interruppe tragicamente nel 1990, quando perse la vita in un incidente stradale nel territorio compreso tra Modica e Ragusa. Secondo la testimonianza familiare, nell’incidente morirono tre giovani. Silvano, in quel momento, non era in servizio: stava trascorrendo del tempo libero con gli amici. La dinamica precisa dell’incidente, i nomi delle altre vittime e le circostanze documentate della tragedia restano aspetti da ricostruire attraverso le cronache dell’epoca.

Il ricordo restituisce l’immagine di un giovane la cui esistenza comprendeva molti aspetti: il poliziotto, lo speaker, il presentatore, il poeta e l’amico. La sua scomparsa prematura lasciò un vuoto nella famiglia e in quanti lo avevano conosciuto. Oltre alla memoria privata, rimane il desiderio di conservare e valorizzare quella parte della sua vita che lo aveva reso una presenza riconoscibile nella comunità avolese.

Pino Germano, trentadue anni di servizio nella Polizia di Stato. La storia professionale del fratello Pino si è sviluppata invece lungo un percorso investigativo durato oltre tre decenni. Attualmente sovrintendente della Polizia di Stato, Pino ha maturato trentadue anni di servizio, dei quali ventisette trascorsi nell’ambito delle attività di Polizia giudiziaria. Il racconto della sua carriera, basato sulle informazioni professionali da lui fornite, attraversa diversi uffici della provincia di Siracusa e comprende esperienze operative in contesti investigativi complessi.

Negli anni Novanta ha prestato servizio alla Squadra Mobile di Siracusa, nell’ambito delle attività investigative che ricorda come particolarmente impegnative. Nei primi anni Duemila ha lavorato alla Squadra di Polizia giudiziaria di Pachino, proseguendo poi per diversi anni presso l’analogo ufficio di Noto. Negli ultimi anni ha prestato servizio al Commissariato di Avola, occupandosi in particolare di attività anticrimine e di reati di violenza di genere, con un’attenzione specifica ai casi di violenza contro le donne e agli interventi previsti nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso.

Nel corso della sua carriera, secondo il resoconto della propria attività, ha partecipato a indagini che hanno contribuito al contrasto di organizzazioni di stampo mafioso, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad attività criminali legate a truffe, rapine ed estorsioni. Nelle sedi di Pachino e Noto ha inoltre preso parte ad attività investigative relative a gravi fatti di sangue, compresi procedimenti per omicidio. Si tratta di esperienze che richiedono preparazione, capacità di osservazione, conoscenza del territorio e collaborazione con gli altri operatori e con l’autorità giudiziaria.

Pino riferisce inoltre di aver ricevuto riconoscimenti da parte della Polizia di Stato per l’attività svolta e per interventi di soccorso in situazioni particolarmente delicate, anche a favore di persone vulnerabili che rischiavano di compiere gesti autolesivi. Sono episodi che ricordano una dimensione fondamentale del lavoro di polizia: non soltanto contrastare la criminalità, ma anche intervenire per proteggere la vita, offrire aiuto e tutelare persone che attraversano momenti di estrema fragilità. Per una ricostruzione biografica completa, i singoli riconoscimenti e gli interventi potrebbero essere ulteriormente precisati attraverso la relativa documentazione ufficiale.

Due fratelli, due percorsi e una memoria che continua. Le vicende di Silvano e Pino raccontano due modi differenti di essere parte della stessa comunità. Silvano, attraverso la radio, il palco e la poesia, aveva costruito un rapporto con la vita culturale di Avola prima di indossare la divisa. Pino ha sviluppato una lunga carriera nella Polizia di Stato, soprattutto nel campo investigativo, affrontando attività di contrasto alla criminalità e, più recentemente, problematiche delicate come la violenza di genere.

È importante distinguere ciò che risulta da fonti pubblicate dai ricordi personali e dalle testimonianze familiari: le tracce sulla presenza di Silvano nella storia di Radio Sicilia Avola e le informazioni disponibili sulla carriera di Pino costituiscono punti di partenza per una ricostruzione più ampia. Gli episodi relativi alle serate presentate da Silvano, al premio poetico di Fiuggi, alla dinamica dell’incidente del 1990 e ai singoli interventi professionali di Pino potranno essere approfonditi attraverso testimonianze, documenti e archivi.

Raccontare questa storia significa quindi custodire una memoria familiare e cittadina, senza confondere il valore dei ricordi con la verifica storica. Significa ricordare Silvano non soltanto per la tragica fine, ma anche per il talento, la creatività e la presenza che seppe esprimere durante la sua vita. E significa riconoscere in Pino il percorso di un uomo che, attraverso trentadue anni di servizio, ha fatto della Polizia di Stato una parte centrale della propria esperienza professionale.

Due fratelli, due storie diverse, unite dalla famiglia, dal legame con Avola e dal servizio allo Stato. Una memoria che merita di essere conservata e raccontata con rispetto, precisione e attenzione alla verità.

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