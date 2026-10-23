SIAP Siracusa, riunito il Direttivo Provinciale: al centro previdenza, rinnovo contrattuale e tutele per la Polizia

SIRACUSA – Preoccupazioni per il rinnovo del contratto di lavoro, previdenza dedicata e una costante attenzione alle specificità operative della provincia aretusea. Sono stati questi i temi principali al centro del Direttivo Provinciale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), tenutosi nella giornata di ieri presso la sede della Segreteria provinciale di Siracusa.
I lavori sono stati presieduti dal Segretario Nazionale Luigi Lombardo e dal Segretario Provinciale Paolo Mazzarella, alla presenza di un numeroso quadro dirigenziale provinciale.
Dal rinnovo contrattuale alle criticità del territorio siracusano
L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per tracciare il bilancio dell’attività sindacale in occasione del quarantennale di fondazione del SIAP, analizzando al contempo le sfide attuali del settore sicurezza:
- Temi nazionali: Il dibattito si è concentrato sulle garanzie della previdenza dedicata per il personale delle forze dell’ordine, sul ritardo nei rinnovi contrattuali e sulle tutele e la dignità professionale dei poliziotti;
- Specificità siracusane: Ampio risalto è stato riservato alla mappa delle criticità territoriali della provincia di Siracusa, dal carico di lavoro degli uffici operativi alla gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza cittadina, per le quali il SIAP ha ribadito il proprio impegno sia nei tavoli locali che con i vertici del Ministero dell’Interno.
Targa alla carriera sindacale per quattro dirigenti in quiescenza
Il momento di maggiore valore simbolico ed emotivo dell’assise è stato rappresentato dalla cerimonia di conferimento dei riconoscimenti alla carriera sindacale assegnati a quattro storici dirigenti provinciali del SIAP da poco collocati in quiescenza.
Un tributo dovuto a colleghi che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento nell’assistenza e nella difesa dei diritti dei poliziotti aretusei. I quattro premiati proseguiranno la propria attività all’interno del SIAP Pensionati, mettendo il proprio bagaglio di competenze a supporto della formazione delle nuove leve sindacali.
«Il legame con la nostra organizzazione non si esaurisce con il collocamento a riposo dal servizio attivo – si legge nella nota conclusiva diffusa dalla Segreteria Provinciale del SIAP –. La memoria, la partecipazione e la continuità dei valori rappresentano il fondamento per continuare a guardare al futuro della categoria».
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